Booba ne lâche pas Vald

Et s’attaque à ses chiffres de ventes.

La guerre fait rage entre Vald et Booba. Dans le nouvel épisode de leur beef, B20 s’attaque aux ventes de son nouvel ennemi et l’accuse à nouveau d’acheter des streams.

Le clash entre le V et le Duc se poursuit et n’est pas près de s’arrêter (pour le moment). Un conflit via réseaux sociaux interposés à l’initiative de Kopp, mais qui a pris de l’ampleur très rapidement. En effet, Sullyvan ne s’est pas laissé démonter et a répliqué en utilisant les mêmes outils et le même stratagème que le rappeur de 44 ans. Entre les montages, les moqueries et les attaques personnelles sur twitter et Instagram, les deux artistes sont déchaînés.

Dernièrement, c’est Vald qui a mis le paquet, mais la réponse de Booba ne n’est pas faite attendre. Ce dernier est revenu à ses premiers dires en remettant sur le tapis les ventes de l’album "V", qu’ils trouvent très douteuses. Ce dernier projet de Vald qui a fait disque d’or en trois jours, s’est placé directement à la première place du Top Albums, mais n’a placé aucun morceau dans le Top Singles du SNEP. Si certains n’y voient rien de grave et d’autres pensent à une erreur du SNEP (comme Vald leur avait déjà reproché), Booba a, lui, une toute autre explication :

"C’est quand même fou de battre le record de ventes rap de tous les temps et de ne pas être dans le top singles ! Ils ont oublié de streamer du single, ils ont tous mis dans le cd x5 ces amateurs. Album numéro 1, zéro hit, du jamais vu!!!"

Ensuite, B20 a illustré ses propos, toujours en story Instagram, en mettant en avant Ninho et son ancien label Rec. 118. Forcément, quand il s’agit d’achats de streams, N-I est régulièrement pointé du doigts par le Duc. Il ajoute :

"Un top single quand tu bas tous les records de ventes ça ressemble à ça!!! Tout simplement. Pas besoin de licence de mathématiques. Monsieur Valentin Le Du vous êtes démasqué! Bon après il y a un peu de stream extraterrestre dans tout ça, mais quand même".

Enfin, afin d’encore plus enfoncer le clou et montrer qui est le boss, il a partagé une photo du Top Singles de la semaine suivant la sortie du dernier album de sa carrière, "Ultra". Un classement qu’il domine largement, mis à part à la 7e place qui est occupé par Tayc. Il commente : "Vald t’as capté. Tayc toi t’es venu gâcher ma fête sans motif. Grand Gaillard comme ça là qui danse pieds nus chez Tf1. Tfooouuuhhh". L’occasion était trop belle pour ne pas clasher un autre de ses ennemis, sans oublier cette pointe d’humour, qui fait la réputation du Duc de Boulogne.

Booba taille à nouveau Vald et en profite pour tailler Tayc aussi !! pic.twitter.com/W5DKDzLdJQ — MIRAK (@MirakElrt) February 22, 2022

Cependant, Booba ne s’est pas arrêté là. Lui qui a le père de Vald dans sa ligne de mire depuis plusieurs jours, il a persévéré à afficher le fameux Roger Le Du. Sur twitter, il a continué de partager les publications racistes et très douteuses du père de son ennemi. Sans oublier, le petit montage photos pour appuyer le tout. Décidemment, Booba ne lâche rien :

.@LeduRoger T’es auch ???? j’te clash toi mon vieux parce que Valentin c’est une balance y me signale pour harcèlement cette crapule de tricheur!!! pic.twitter.com/4GrMtKXhit — Booba (@booba) February 22, 2022