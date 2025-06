NBA Youngboy annonce son retour avec un album dans quelques jours

Le prochain album de NBA Youngboy verra le jour dans environ deux semaines.

La présidence Trump a, curieusement, des effets bénéfiques sur le rap US. Car, soucieux de soigner son image auprès des jeunes, en particulier ceux issus des minorités qui de base ne l'aiment aps trop, le président n'hésite pas à gracier des rappeurs. Il a même annoncé qu'il pourrait gracier Diddy, si jamais il sentait qu'il était mal traité pendant son procès. Récemment, c'est Youngboy NBA qui a bénéficié de la grâce présidentielle, et il est déjà retourné au charbon, au point d'annoncer un nouvel album.

Le rappeur devait pourtant rester derrière les barreaux au moins jusqu'en juillet 2025, pour possession d'arme à feu (se faire condamner pour ça aux USA où tout le monde est armé, c'est un peu ridicule). Mais la Maison Blanche a confirmé par deux fois la libération du rappeur, en mars puis à la fin du mois de mai lorsqu'elle est devenue effective. Il en a donc profité pour retourner en studio, et produire un album, qui sortira le 4 juillet 2025, comme NBA Youngboy l'a lui-même annoncé en story sur Instagram.

Un retour attendu pour celui qui était un des plus gros vendeurs de disques de l'année 2023 dans le rap US, avec un goût prononcé pour la provocation, et pour le clash, lui qui avait eu un beef avec Lil Durk. Le genre de beef qui vous fait bien gagner en street cred et en notoriété. Mais on verra dans quelle vibe il se trouve, après de longs mois de prison, pas mal de choses peuvent changer.