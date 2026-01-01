LES DERNIÈRES NEWS
"J'reviens deux fois, plus savage" : Tiakola tease son prochain album avec "Savage" !
Tiakola est de retour. Le rappeur vient de teaser son nouveau titre "Savage", premier extrait très attendu de son prochain album.
Jack Harlow drague Ice Spice sur insta : "Cette femme est une véritable icône"
On voit ton football Jack, pas à nous !
Kerchak livre son nouveau projet True Form et s'affiche sans masque
Après avoir braqué les projecteurs lors des Flammes 2026 avec un face reveal historique, Kerchak transforme l’essai : son nouveau projet "True Form" débarque enfin sur toutes les plateformes.
Diddy se serait m*sturbé sur un t-shirt de Biggie : le rappeur conteste la plainte !
Une nouvelle affaire judiciaire vient secouer le monde du hip-hop américain.
Megan Thee Stallion et Klay Thompson séparés : émotion, accusations et réactions en chaîne
La rupture entre Megan Thee Stallion et Klay Thompson fait grand bruit. Entre accusations d’infidélité, moment d’émotion sur scène et réactions de personnalités comme Ma$e, cette séparation alimente largement les discussions.
Michael 2 : Une suite du biopic du Roi de la Pop est officialisé
Le projet autour du biopic consacré à Michael Jackson prend une nouvelle dimension.
Eleven All Stars 2 : SDM, Tiakola et un invité mystère pour le show de la mi-temps !
C’était l’annonce que tout le monde attendait.
Migos bientôt de retour ? Offset balance une grosse rumeur après une photo de Quavo !
Une simple publication a suffi à relancer toutes les spéculations autour d’une reformation du trio, composé de Quavo, Offset et du regretté Takeoff.
Rentre dans le Cercle : Découvrez les artistes invités de l'épisode 2
Le jeudi 30 avril, un nouvel épisode débarque, et il s’annonce déjà très lourd.
LE RAP EN VIDÉO
CLIPS
Zed surprend avec Ninho dans le clip de "Talbin"
Zed amène Ninho dans un endroit où on ne l'avait jamais vu auparavant, musicalement parlant.
Guy2Bezbar en plein flex dans "Rosé"
Guy2Bezbar est passé en mode étalage de richesse pour son nouveau clip, plus que jamais, c'est lui la "Jeunesse Dorée" !
ZZ et Lacrim s'en vont à "Santa Barbara"
Dans un paysage tropical, les deux rappeurs du 94 nous parlent d'un amour bien thug.
Rohff énervé à Sarcelles pour le clip de "Demontada"
Housni vient de sortir un nouveau clip, tourné à Sarcelles, dans lequel il apparaît très fâché et bien en forme.
Triangle des Bermudes et Aya Nakamura s'en "Balek"
Triangle des Bermudes et Aya Nakamura viennent probablement de signer un des tubes de l'été avec leur nouveau morceau, "Balek".
Le Rat Luciano dévoile le clip de "Au Nom De"
Ils ont réveillé Le Rat Luciano, et ils n'auraient pas dû : le marseillais est de retour, et il est toujours aussi fort qu'au premier jour.