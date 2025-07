Magic System de retour avec "Vida Loca"

On est déjà sur un hit de l'été !

Magic System est de retour avec un nouveau clip qui sent bon l’été ! Après le succès retentissant de leur tube planétaire "Magic in the Air", couronné d’un triple disque de diamant, les quatre garçons d’Abidjan reviennent dans leur registre de prédilection avec un single qui promet de faire danser les foules. Intitulé "Vida Loca" et réalisé par Kore, ce nouveau titre nous entraîne dans une ambiance survoltée, comme eux seuls savent le faire.

Rythmé, entraînant et résolument festif, "Vida Loca" s’annonce déjà comme la bande-son idéale d’un été placé sous le signe de la fête et de la bonne humeur. Un retour en force pour Magic System, qui prouve une fois de plus qu’ils sont les maîtres incontestés des hits ensoleillés.