404Billy fête son anniversaire : retour sur la carrière d’un rappeur à part

Ce 11 janvier, 404Billy célèbre son anniversaire. Artiste singulier du rap français, le rappeur originaire de Villiers-le-Bel s’est imposé au fil des années avec un univers brut, des textes introspectifs et une indépendance artistique assumée. Retour sur la carrière d’un rappeur hors normes.

Une identité musicale sombre et introspective

Tout au long de sa carrière, 404Billy développe un univers reconnaissable entre mille. Thématiques mentales, solitude, désillusion, société et vécu personnel sont au cœur de ses textes. Son rap, souvent mélancolique, tranche avec les tendances dominantes et lui permet de se positionner comme une voix à part dans le paysage du rap français.

404Billy de son vrai nom Benjamin Saunier, est un rappeur d’origine franco-sénégalaise, né le 11 janvier 1995 en Seine-Maritime et originaire de Villiers-le-Bel (Val-d’Oise). Il se fait remarquer dès 2017 grâce à la série de freestyles Error, qui attire rapidement l’attention du public et de la scène rap. Cette visibilité lui permet de collaborer avec des artistes majeurs comme Damso et PLK, confirmant son statut de talent à suivre. Dans la foulée, 404Billy enchaîne les sorties avec son premier projet Hostile, publié le 20 avril 2018.

Il poursuit ensuite son ascension avec Process, son deuxième projet solo dévoilé le 15 mars 2019, avant de sortir Supernova le 13 décembre de la même année. Toujours fidèle à son univers introspectif, il propose en novembre 2020l’EP 21Visions, puis conclut cette période créative avec la sortie du projet 100 en décembre 2021.

Des projets marquants et une évolution constante

Avec plusieurs projets à son actif, 404Billy montre une évolution progressive, tant sur le plan musical que personnel. Chaque sortie est l’occasion d’explorer de nouvelles sonorités tout en conservant son ADN artistique. Sa discographie témoigne d’une réelle cohérence et d’un refus de se répéter.

Une carrière construite en dehors des codes

404Billy n’a jamais cherché à suivre les règles classiques de l’industrie musicale. Peu exposé dans les médias traditionnels, il privilégie une relation directe avec son public. Cette indépendance renforce son image d’artiste libre, parfois en marge, mais profondément respecté par les amateurs de rap authentique.

Une place singulière dans le rap français

Aujourd’hui, 404Billy occupe une place particulière dans le rap français. Sans chercher les projecteurs, il a su s’imposer par la force de ses textes et la sincérité de son propos mais également grâce à de nombreux clash comme avec Tayc ou Booba. Dans un extrait vocal, 404Billy renomme Tayc "talc de talc", et parle de fait que le chanteur aurait fait l'apologie du viol conjugal, du fait qu'il aurait fait tomber un Coran dans un de ses clips, fait référence aux concerts du chanteur plutôt "hots", en se demandant comment ça se fait que le chanteur soit encore aussi populaire malgré des propos problématiques.

À l’occasion de son anniversaire, son parcours rappelle qu’il est possible de bâtir une carrière durable en restant fidèle à soi-même.