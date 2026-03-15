Papoose relance les hostilités : son freestyle sanglant sur l'instru de "Many Men" cible 50 Cent

Inspiré par le récent clash entre T.I. et le boss du G-Unit, Papoose sort de sa réserve et s'attaque violemment à Curtis Jackson dans une vidéo devenue virale.

Le climat se tend à nouveau entre les vétérans du rap US. Profitant de la brèche ouverte par T.I., Papoose a décidé de raviver sa propre querelle avec 50 Cent, qui couve depuis le début de l'année. Dans une vidéo brute enregistrée depuis sa voiture, le lyriciste de Brooklyn a lâché un freestyle assassin sur le beat légendaire de "Many Men". Durant cette performance, Papoose n'a épargné aucun sujet sensible : les récentes polémiques entourant l'ex-compagne de Fif et Diddy, les rumeurs sur le déclin de l'héritage de l’album Get Rich Or Die Tryin', ou encore les critiques sur l'attitude du G-Unit.

Ce n'est pas la première fois que les deux artistes s'écharpent. Les tensions avaient débuté suite aux provocations incessantes de 50 Cent sur les réseaux sociaux, visant notamment Remy Ma et la boxeuse Claressa Shields. Si les premières escarmouches s'étaient faites à coup de vidéos parodiques générées par IA, Papoose a cette fois choisi de revenir aux fondamentaux du hip-hop avec une attaque purement lyrique, espérant sans doute forcer le magnat de New York à répondre micro en main.

Cependant, la réponse de 50 Cent risque de décevoir les amateurs de joutes verbales. Fidèle à sa réputation de troll invétéré, le rappeur du Queens a publié un message cinglant sur Instagram ce dimanche 8 mars. En légende d'une photo de lui-même, il a affirmé avec dédain ne plus vouloir accorder d'importance aux artistes incapables de placer un hit, les renvoyant à leur anonymat. Une manière claire de signifier qu'il ne compte pas descendre dans l'arène musicale pour affronter Papoose.

Malgré cette fin de non-recevoir, la scène urbaine reste en alerte. Entre les dossiers qui s'accumulent pour Fifty et la détermination de Papoose à défendre son honneur, l'accalmie actuelle pourrait n'être que temporaire. Reste à savoir si le boss du G-Unit finira par aiguiser sa plume face à la multiplication des attaques de ses rivaux, ou s'il continuera de mener ses batailles exclusivement sur le terrain du business et des réseaux sociaux.