Hamza dévoile un EP surprise intitulé "Public Enemy", et c'est fort

Hamza a pris tout le monde par surprise avec cet EP sans aucune promo, sorti dans la nuit du 2 au 3 juin, dans lequel il montre qu'il est toujours à la pointe de la tendance dans le rap.

On a l'habitude de dire de Hamza qu'il est le Drake francophone, ou encore qu'il est le plus ricain des rappeurs européens. Et c'est la vérité : aussi bien dans sa manière de poser son flow, que de choisir ses prods, les termes qu'il utilise, la façon de régler son autotune, le big H est définitivement passé de l'autre côté de l'Atlantique, et ça lui va très bien. Et comme les ricains, il cultive le mystère, et vient d'ailleurs de dévoiler un nouveau projet par surprise, "Public Enemy", aux sonorités très américaines.

Cette fois il ne s'agit pas d'un album, mais d'un EP 5 titres et comme on vous l'a dit, les sonorités sont vraiment très US, directement inspirées de la rage music, ou de ce qu'on peut trouver sur le dernier album de Playboi Carti et d'autres artistes du même style. Des instrus qui sont globalement "à la pointe" de ce qui se fait dans le rap US, et Hamza surfe dessus comme s'il avait fait ça toute sa vie. Les 5 titres sont vraiment réussis, mais on a une légère préférence pour "Q.D.M.P.", pour "Que Dieu Me Préserve", un track très insolent, on adore.

SI vous deviez retenir une chose du projet, ce sont avant tout les prods, vraiment américaines vous l'aurez compris, signées par plusieurs beatmakers comme Lucozi (présent sur la plupart des tracks), Ponko, ou encore DJ Lewis. Bref, bravo à Hamza pour ce petit EP qui sort juste avant l'été, timing parfait pour tourner dans les govas pendant les longs trajets, même si pour le coup, on regrette un peu que ça ne fasse que 14 minutes !