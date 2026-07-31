Par Remi N

Après avoir vu le freestyle Cypher Freshman Class 2026 de XXL, on peut dire que la relève est assurée dans le rap US !

Il y a des rituels qu'on ne manquerait pour rien au monde dans le rap US, comme le freestyle de fin d'année d'Uncle Murda, qui prend un malin plaisir à tacler le monde entier dans ses couplets, pour notre plus grand plaisir. Mais le plus important, c'est sans doute le Cypher de la Freshman Class, que le média XXL dévoile chaque année. Le principe est simple : le magazine sélectionne les talents les plus prometteurs de la prochaine génération du rap, et les fait freestyler ensemble sur la même instru. Et cette année, on peut voir que le niveau est plutôt bon !

Evidemment, rien de comparable avec le cypher de 2016, qui restera probablement à jamais le plus impactant de l'histoire du rap US. A l'époque, il rassemblait Lil Uzi Vert, Lil Yachty, Kodak Black, Denzel Curry, G Herbo, Dave East, Anderson Paak, Desiigner et 21 Savage, soit presque que des noms qui ont eu une grosse influence sur le mouvement. Evidemment, cette année le castign est moins prestigieux, mais la qualité est là avec Trap Dickey, YKNiece, Skrilla, Babyfxce E et Belly Gang Kushington.

Sur une grosse instru trap (dans un style un peu Houston), on voit du très bon niveau, du côté de Trap Dickey et Skrilla notamment, et un passage a capella de Belly Gang Kushington, dont on regrette un peu qu'il n'ait pas plus découpé sur l'instru. Les lyrics sont lourds, l'attitude et les placements sont bons, mais depuis que XXXTentacion a fait le coup en 2017, tout le monde essaie de lui rendre hommage en faisant un a capella, et ça n'aura malheureusement jamais la même aura. Cependant, un plutôt bon cru, même si on n'est pas sur de l'excellence !

Et là où c'est étonnant, c'est que le média vient également de publier un deuxième cypher "bonus", avec un autre casting, composé de Slayr, Chris Patrick, La Reezy, Sosocamo, Miles Minnick, Hurricane Wisdom, et franchement, le freestyle bonus semble être encore un peu plus qualitatif que l'original, à part au niveau de la qualité sonore. Un move étrange, mais on prend, ça nous fait plus de bons couplets à écouter !