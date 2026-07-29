Ol'Dirty Bastard, légende du Wu-Tang Clan, a une rue à son nom dans Brooklyn

Par Remi N

Ol'Dirty Bastard, un des rappeurs les plus légendaires et atypique de l'histoire du rap US, a enfin eu droit à une rue à son nom dans son quartier de naissance à Brooklyn.

Le rap US compte un sacré nombre de légendes, qui ont changé son image et son impact, et beaucoup d'entre elles sont décédées. Et parmi ces légendes disparues, on compte évidemment 2Pac et Notorious BIG, les deux noms qui viennent en premier. Tout de suite après arrive DMX, et Ol'Dirty Bastard. Un artiste insaisissable, avec des flows inimitables, des placements venus d'une autre planète, une attitude de fou, on peut dire qu'il aura marqué l'histoire du rap, en solo ou avec le Wu-Tang Clan. A tel point qu'il a désormais une rue à son nom dans Brooklyn !

Le 26 juillet dernier, une rue a en effet été officiellement renommée "ODB Jones Way" à Bedford-Stuyvesant. Un quartier célèbre pour le nombre de rappeurs talentueux qui y ont vécu, à l'image de Notorious BIG justement, de Joey Badass, Jay-Z évidemment, Big Daddy Kane, Lil Kim et bien d'autres. Un quartier véritablement imprégné de culture rap, et c'est donc plutôt logique d'y trouver une rue renommée en hommage à Ol'Dirty Bastard, un des artistes les plus singuliers et originaux de l'histoire du game.

La rue a été inaugurée en présence de la famille d'ODB et de sa famille, alors que d'énormes enceintes diffusaient un de ses classiques, "Brooklyn Zoo", sorti en 1995. La rue n'a pas été choisie au hasard, il s'agit de l'endroit où résidait la grand-mère du rappeur du Wu-Tang Clan. Une belle manière de rendre hommage à celui qui a eu une influence considérable sur la scèen rap américaine, en postant les prémices de tous les profils de rappeurs un peu "hors du cadre" qui ont émergé les années suivantes.