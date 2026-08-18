EA Sports FC 27 : Les meilleurs notes dévoilées, Mbappé et les stars du PSG parmi les mieux notés du jeu !

Par La rédaction

À quelques semaines de la sortie de FC 27, EA Sports a dévoilé les notes des meilleurs joueurs et joueuses. Kylian Mbappé domine le classement masculin, tandis qu’Alexia Putellas est en tête chez les féminines.

EA Sports FC 27 (anciennement FIFA) doit sortir fin septembre, les notes officielles des meilleurs joueurs ont été révélées hier par EA Sports. Égérie du nouvel opus, Kylian Mbappé confirme son statut avec une note de 91, qu’il partage avec Erling Haaland. Derrière ce duo, plusieurs joueurs affichent une note de 90, parmi lesquelles Ousmane Dembélé, Michael Olise et Vitinha, mais aussi Rodri, Lamine Yamal, Harry Kane, Pedri, Thibaut Courtois et Jude Bellingham.

Les Français sont particulièrement bien représentés dans le haut du classement. En plus de Mbappé, Dembélé et Olise, William Saliba obtient une note de 88. Côté PSG, Pacho, Nuno Mendes et Khvicha Kvaratskhelia héritent d’un 89, tandis qu’Achraf Hakimi et João Neves sont notés 88. À noter également la belle note de Lionel Messi, qui obtient une carte à 89 après sa grosse Coupe du Monde.

The ratings are official. The debate has officially begun.



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Et chez les féminines ?

Chez les joueuses, l'Espagnole Alexia Putellas décroche la meilleure note avec 91, devant sa compatriote Aitana Bonmatí et la Jamaïcaine Khadija Shaw, toutes deux notées 90.

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EA Sports FC 27 est très attendu, notamment avec les promesses autour de son Open World et d’un gameplay plus réaliste et agréable. Après plusieurs années, EA Sports tient-il enfin son bon FIFA ?