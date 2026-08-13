PSG : Paris s’offre encore un trophée et confirme son statut de roi d’Europe !

Par La rédaction

Le Paris Saint-Germain continue d’écrire son histoire ! Ce mercredi 12 août, le club parisien a remporté la Supercoupe d’Europe en venant à bout d’Aston Villa sur le score de 2-1.

Le Paris Saint-Germain continue d’écrire son histoire ! Ce mercredi 12 août, le club parisien a remporté la Supercoupe d’Europe en venant à bout d’Aston Villa sur le score de 2-1. Une nouvelle ligne prestigieuse au palmarès du PSG, qui confirme son incroyable dynamique sur la scène européenne.

Un nouveau trophée pour le PSG

Après une saison 2025-2026 exceptionnelle, marquée par de nombreux succès, le PSG démarre déjà son nouvel exercice de la meilleure des manières. Opposés à Aston Villa, les Parisiens ont dû batailler pour décrocher cette Supercoupe d’Europe.

C’est Khvicha Kvaratskhelia qui a rapidement lancé les hostilités en ouvrant le score. Mais les Anglais n’ont rien lâché et ont réussi à revenir dans la rencontre juste avant la pause grâce à Brian Madjo, jeune attaquant de seulement 17 ans.

Au retour des vestiaires, Paris a finalement repris les commandes grâce à Désiré Doué. D’abord signalé hors-jeu, le but a finalement été validé après intervention de la VAR. Un soulagement pour les hommes de Luis Enrique, qui ont ensuite conservé leur avantage jusqu'au coup de sifflet final.

Désiré Doué encore décisif

À seulement 20 ans, Désiré Doué continue de prendre une dimension impressionnante au PSG. Après avoir été l'un des grands artisans des derniers succès européens du club, le jeune Français s'est une nouvelle fois illustré dans une rencontre à enjeu.

Son but permet surtout au Paris Saint-Germain de décrocher un nouveau trophée européen et de confirmer son statut parmi les cadors du football continental.

Paris conserve son titre

Cette victoire est également historique puisque le PSG conserve la Supercoupe d'Europe, après son sacre obtenu l'année précédente face à Tottenham.

Le club parisien devient ainsi seulement le troisième club de l'histoire à remporter la compétition deux années consécutives, après le Real Madrid et le Milan AC.

Une nouvelle preuve que le PSG a définitivement changé de dimension sur la scène européenne. Et avec cette Supercoupe déjà dans la vitrine, Paris peut désormais se tourner vers la suite de la saison avec une ambition claire : continuer à gagner et écrire encore quelques pages de son histoire.