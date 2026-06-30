The Weeknd et le PSG annoncent une collaboration exclusive, avec un pop-up store à Paris !

Le PSG et The Weeknd unissent leurs forces pour proposer une collaboration exclusive, et un pop-up store ouvrira dans quelques jours à Paris pour vous présenter tout ça.

En ce moment, le monde du football est focalisé sur la Coupe du Monde, qui bat son plein en ce moment, avec notamment la France qui joue ce soir face à la Suède en 1/16ème de finale. Mais du côté des clubs, ça travaille aussi, avec notamment le mercato qui débute bientôt officiellement. Et chez les équipementiers, ça charbonne dur, avec beaucoup de collaborations exclusives qui voient le jour ces derniers temps. D'ailleurs, on a une bonne surprise à annoncer pour les fans du PSG : le club parisien et The Weeknd s'associent pour une collaboration exclusive, un pop-up store va même ouvrir à Paris !

La collaboration est surprenante, car The Weeknd est plutôt connu pour sa discrétion, ce qui donne à chacune de ses apparitions un côté "évènement unique". Mais le chanteur canadien n'a visiblement pas su résister à l'appel de la hype du club parisien, encore plus forte depuis que le PSG a réalisé le "Back to back" en Ligue des Champions. Une collection exclusive vient d'être mise en vente sur le site officiel du club depuis quelques jours, et on y trouve notamment deux maillots manches longues avec les logos du PSG et de the Weeknd, et également un ballon ou encore une écharpe.

Mais ce n'est pas tout, puisqu'un pop-up store va voir le jour en plein cœur de Paris, rue du Faubourg Saint-Honoré plus précisément. Un magasin éphémère sur plusieurs étages, nommé "Ici C'est Paris La Maison". Au premier, vous trouverez une pièce entièrement consacrée à la collection, mais aussi une salle dédiée à l'écoute équipée de platines vinyles qui vous feront redécouvrir la discographie de The Weeknd. Il y aura également des DJ sets, un Comedy Club, et énormément d'autres espaces créatifs.

On vous précise que la boutique éphémère sera ouverte du 4 au 8 juillet 2026, tous les jours de 10h à 20h. Clairement, le PSG a pris une nouvelle dimension internationale ces deux dernières années, et s'impose aujourd'hui comme une marque à part entière, peut-être encore plus "hype" dans le monde que celle du Real Madrid, de Manchester United ou du Barça. L'avenir dira si la marque arrive à durer dans le temps, à l'image des trois autres clubs cités !