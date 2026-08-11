GIMS, Théodora, Tiakola... les rappeurs français bien représentés sur la soundtrack de NBA 2K27 !

Par La rédaction

Le rap français s’invite sur les parquets de NBA 2K27 ! Et cette présence tricolore prend encore plus de sens cette année puisque Victor Wembanyama est en tête d’affiche de la jaquette mondiale du jeu.

Le rap français s’invite sur les parquets de NBA 2K27 ! Et cette présence tricolore prend encore plus de sens cette année puisque Victor Wembanyama est en tête d’affiche de la jaquette mondiale du jeu. Un véritable cocorico pour cette nouvelle édition !

Pour accompagner le phénomène français des San Antonio Spurs, plusieurs artistes de l’Hexagone viennent également poser leur empreinte sur la soundtrack de NBA 2K27. De quoi offrir une belle vitrine internationale au rap français.

GIMS et La Mano 1.9 sur « PARISIENNE »

Parmi les morceaux français présents sur la bande-son, on retrouve tout d’abord GIMS et La Mano 1.9 avec « PARISIENNE ».

Le titre permet aux deux artistes de s'inviter dans les playlists des joueurs du monde entier. Une belle exposition pour ce morceau qui colle parfaitement à l'énergie urbaine de la franchise NBA 2K.

Tiakola représente la scène française

Autre nom incontournable de cette sélection : Tiakola. Le rappeur apparaît sur la soundtrack avec « PSYCHOLOGIQUE ».

Une nouvelle preuve de l'importance prise par l'artiste ces dernières années, lui qui s'est imposé comme l'un des visages majeurs de la nouvelle génération du rap français.

Nono La Grinta, la nouvelle génération à l'honneur

Nono La Grinta est également de la partie avec son morceau « Paris ».

Le jeune rappeur vient ainsi compléter cette sélection française et représente une génération qui s'impose progressivement au sommet. Sa présence sur un jeu aussi populaire que NBA 2K27 constitue forcément une belle étape dans son ascension.

Disiz et Theodora complètent la sélection

Enfin, Disiz et Theodora sont réunis sur « melodrama », qui figure lui aussi sur la bande-son.

Avec leurs univers respectifs, les deux artistes apportent une couleur différente à cette playlist et viennent compléter une représentation française particulièrement intéressante.

Un joli clin d'œil à Wemby

Cette présence du rap français prend une dimension particulière avec la jaquette de NBA 2K27. Pour la première fois, Victor Wembanyama est la tête d'affiche française d'une jaquette mondiale de la franchise.

Le phénomène des Spurs représente donc la France sur la couverture, tandis que GIMS, La Mano 1.9, Tiakola, Nono La Grinta, Disiz et Theodora la représentent musicalement dans le jeu.

Un joli cocorico qui montre une nouvelle fois que la culture française, et notamment son rap, a désormais toute sa place sur la scène internationale !

Avec Wemby en tête d'affiche et plusieurs des artistes français les plus en vue du moment dans la soundtrack, NBA 2K27 s'annonce donc particulièrement tricolore.