Ninho et La Mano 1.9 dévoilent un gros banger avec "FBI"

On est en plein été, mais Ninho et La Mano 1.9 ont décidé de proposer aux gens quelque chose de très sombre dans "FBI", et c'est une très bonne nouvelle pour le rap français !

On ne l'apprend à personne, c'est l'été, il fait chaud, les vêtements sont courts, et c'est également l'émeute dans le rap français pour savoir qui sortira le fameux "tube de l'été". Quasiment tout le game s'est mis sous mélo, sous autotune, sous rythmiques caribéennes ou africaines pour que les frottements soient au maximum en soirée. Et si ça donne, parfois, des morceaux assez intéressants, c'est quand même très ressemblant et peu original en général. Heureusement, La Mano 1.9 et Ninho ont décidé de prendre tout le monde par surprise avec un nouveau banger bien sombre, "FBI".

Le casting promettait pourtant quelque chose de très estival, car même si La Mano a fait beaucoup de "sale" dans sa carrière, il est aussi devenu très bon dans les morceaux au format "tube". Quant à Ninho, il est un des rois de la mélo dans ce rap français. Mais les deux rappeurs nous ont offert tout le contraire : prod minimaliste, un peu influencée drill, avec très peu de notes, ce qui laisse toute la place aux performances vocales des deux rappeurs, qui apparaissent à la fois déterminés, désabusés, mais aussi très street avec pas mal de réfs à la vie de rue, bref, c'est solide.

Quant à la prod, c'est signé par 5 beatmakers : Lester, Camaya, Moustaonthetrack, Yugo et Yacine.Music. Pile la prod qu'il fallait, bien solennelle, avec quelques notes de piano, qui laisse toute la place à La Mano et Ninho pour s'exprimer. On remarque d'ailleurs que La Mano 1.9 ne s'est pas fait manger sur le feat, contrairement à beaucoup d'autres artistes qui ont croisé le fer avec le phénomène. Il n'a pas éteint NI non plus, on part donc sur un match nul, et surtout, un bon morceau !