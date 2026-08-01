Par Remi N

Epic Games accueille Lil Tecca dans Fortnite Festival à l'occasion de la Saison 15. Au programme : un Music Pass inédit, deux skins exclusifs, des accessoires inspirés de l'univers du rappeur américain et quatre de ses plus grands titres jouables dans le mode musical. Une nouvelle collaboration qui confirme la volonté de Fortnite de s'imposer comme une véritable plateforme mêlant jeu vidéo et cult

Epic Games continue d'enrichir Fortnite Festival avec de nouvelles collaborations musicales de prestige. Après avoir accueilli plusieurs artistes internationaux ces derniers mois, c'est désormais Lil Tecca qui rejoint le célèbre battle royale en devenant la tête d'affiche de la Saison 15 de Fortnite Festival.

Le rappeur américain, connu pour des hits comme Ransom, Love Me ou encore Dark Thoughts, s'invite dans l'univers de Fortnite avec un Music Pass inédit, deux skins, plusieurs accessoires cosmétiques et quatre morceaux jouables dans le mode musical. Une collaboration qui confirme une nouvelle fois l'ambition d'Epic Games de faire de Fortnite bien plus qu'un simple jeu vidéo.

Lil Tecca devient l'icône de la Saison 15 de Fortnite Festival

Chaque nouvelle saison de Fortnite Festival met à l'honneur un artiste de renommée internationale. Pour cette quinzième saison, Epic Games a choisi Lil Tecca, l'une des figures incontournables de la nouvelle génération du rap américain.

L'annonce a été officialisée par Epic Games et rapidement relayée sur les réseaux sociaux, où les premiers visuels du rappeur dans Fortnite ont immédiatement attiré l'attention des joueurs.

Comme pour les précédentes collaborations musicales, cette saison introduit un Music Pass entièrement consacré à l'univers de l'artiste.

Un Music Pass rempli de récompenses exclusives

Les joueurs qui progresseront dans le Neon Dreams Music Pass pourront débloquer une série de récompenses inédites inspirées de Lil Tecca.

La principale attraction est sans conteste la tenue Tour Ready Lil Tecca, un skin réactif qui évolue visuellement au fil des performances musicales. Epic Games poursuit ainsi le développement de ses cosmétiques interactifs, déjà aperçus lors de précédentes saisons de Fortnite Festival.

Le Music Pass comprend également plusieurs objets exclusifs :

le Tecca's World Back Bling ;

; la guitare Dopamine Tour Guitar ;

; la pioche Mic Mace ;

; plusieurs éléments cosmétiques supplémentaires inspirés de l'univers graphique du rappeur.

Comme toujours avec Fortnite Festival, les récompenses peuvent être débloquées progressivement en jouant et en accomplissant les défis proposés durant la saison.

Deux skins de Lil Tecca arrivent dans Fortnite

En plus du skin disponible via le Music Pass, Epic Games commercialisera une seconde tenue directement dans la boutique d'objets.

Cette version alternative proposera notamment un style baptisé Ransom Toon, directement inspiré de l'esthétique du clip de son plus grand succès.

Le pack sera accompagné de plusieurs accessoires exclusifs :

la pioche Mic Stand ;

; les Dopamine Blades ;

; l'emote Dark Thoughts.

Cette seconde tenue devrait séduire aussi bien les collectionneurs que les fans du rappeur souhaitant compléter leur collection Icon Series.

Quatre morceaux de Lil Tecca rejoignent Fortnite Festival

Qui dit nouvel artiste dit évidemment nouvelles musiques.

À l'occasion de cette collaboration, quatre titres de Lil Tecca rejoignent la bibliothèque de Fortnite Festival sous forme de Jam Tracks :

Ransom ;

; Dark Thoughts ;

; Love Me ;

; 500lbs.

Ces morceaux pourront être joués dans le mode Festival, seul ou entre amis, avec les différents instruments proposés par Fortnite.

Le choix de ces chansons couvre plusieurs périodes de la carrière du rappeur, depuis son tube mondial Ransom, qui l'a propulsé sur le devant de la scène en 2019, jusqu'à des titres plus récents.

Epic Games poursuit sa stratégie autour de la musique

Depuis le lancement de Fortnite Festival, développé en partenariat avec Harmonix, Epic Games multiplie les collaborations avec les plus grandes stars de la musique.

Chaque nouvelle saison apporte son lot de skins, d'emotes, de morceaux jouables et d'objets exclusifs, transformant progressivement Fortnite en une véritable plateforme de divertissement.

Cette stratégie permet à Epic Games de toucher un public toujours plus large tout en renouvelant régulièrement l'intérêt des joueurs grâce à des contenus inédits.

L'arrivée de Lil Tecca s'inscrit parfaitement dans cette logique. L'artiste bénéficie d'une forte popularité auprès d'un public jeune, particulièrement proche de la communauté Fortnite.

Une collaboration déjà très attendue par les joueurs

À peine dévoilée, la collaboration a suscité de nombreuses réactions sur X (anciennement Twitter), Instagram et Reddit.

Les premiers aperçus du skin réactif et des différents accessoires ont rapidement été relayés par les comptes spécialisés dans l'actualité Fortnite, tandis que les fans de Lil Tecca se sont réjouis de voir l'artiste rejoindre la prestigieuse série des collaborations musicales d'Epic Games.

Le style Ransom Toon, en particulier, semble déjà faire partie des éléments les plus appréciés de cette nouvelle collection.

Date de sortie de la collaboration Lil Tecca x Fortnite

La collaboration accompagne officiellement le lancement de la Saison 15 de Fortnite Festival, déployée avec la dernière mise à jour du jeu.

Les joueurs peuvent dès à présent découvrir le Neon Dreams Music Pass, débloquer les différentes récompenses et profiter des nouveaux morceaux intégrés au mode Festival. Les cosmétiques supplémentaires seront quant à eux disponibles dans la boutique d'objets pendant une durée limitée.

Fortnite confirme sa place de plateforme culturelle

Au fil des années, Fortnite est devenu bien plus qu'un simple battle royale. Entre concerts virtuels, événements en direct, collaborations avec le cinéma, les mangas, les séries et désormais les plus grands artistes internationaux, Epic Games transforme progressivement son jeu en véritable plateforme culturelle.

L'arrivée de Lil Tecca illustre parfaitement cette évolution. Avec des skins soignés, des morceaux emblématiques et des objets exclusifs, cette nouvelle saison de Fortnite Festival devrait séduire aussi bien les amateurs de musique que les joueurs les plus fidèles.

Une chose est sûre : Epic Games ne compte pas ralentir le rythme de ses collaborations, et Fortnite Festival continue de s'imposer comme l'un des rendez-vous incontournables pour les passionnés de musique et de gaming.