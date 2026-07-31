Par Remi N

A l'image des années précédentes, Jul continue d'asseoir sa domination sur les streams Spotify dans le rap français en 2026, lui qui est assez loin devant dans le top 5.

Les gens ont du mal à se rendre compte de l'impact énorme de Jul sur le rap français. Pour certains anciens, il représente quasiment l'antéchrist, à l'opposé de ce qu'ils pensent être le hip-hop et pour les plus jeunes, le J fait quasiment partie des meubles, et on a l'impression qu'ils n'y font plus attention. Mais l'OVNI plane toujours en tête du game, fait tomber les records les uns après les autres et continue à maintenir sa domination au niveau des chiffres, qu'il s'agisse du physique ou du streaming : en 2026 encore, il est en tête des streams sur Spotify.

Quasiment tous les chiffres de Spotify sont trouvables, via plusieurs sites externes, ou parfois même fournis par la plateforme elle-même. Et on voit donc régulièrement des classements fleurir afin de déterminer qui est le rappeur français le plus écouté sur la plateforme suédoise, avec souvent la même réponse ces dernières années. Et en 2026, c'est encore Jul qui se hisse sur la première marche du podium, lui qui culmine à 1,7 milliards de streams, à 500 millions de streams du deuxième, Gims, avec 1,2 milliards. Pour compléter le podium, on retrouve Ninho en troisième position, avec 1,1 milliards, lui qui a frappé fort avec "MILS 4" en début d'année.

📊 Les RAPPEURS FR les + streamés sur Spotify en 2026 :



🥇 JUL - 1.7 milliard

🥈 GIMS - 1.2 milliard

🥉 NINHO - 1.1 milliard

🏅 WERENOI - 920M

🏅 PLK - 630M pic.twitter.com/19r9DvPgFe — Midi/Minuit (@midiminuit__) July 29, 2026

A la quatrième place, c'est Werenoi, qui continue d'être parmi les artistes les plus écoutés alors qu'il est décédé depuis plus d'un an maintenant. 920 millions de streams sur l'année pour le rappeur de Montreuil, pendant que PLK vient compléter le top 5, avec 630 millions de streams. Un classement pas surprenant donc, même si on peut s'étonner du fait que PLK soit derrière Werenoi par exemple, ou que Jul soit si loin de ses poursuivants avec 500 millions de streams d'écart avec ses rivaux. C'est dire la puissance du J : alors que cette année est loin d'être sa meilleure ou sa plus active (il a quand même sorti deux morceaux inédits récemment), il arrive à mettre une vraie distance à la concurrence. Solide.