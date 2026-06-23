Lagui et Jul sont sous "Mandat de Dépôt"

Lagui, nouvelle révélation du quartier Félix Pyat de Marseille, a sorti son album la semaine dernière et on y trouvait notamment ce feat avec Jul qui vient d'être clippé.

Depuis 6 mois, les gens ne parlent plus que de lui à Marseille : Lagui était attendu au tournant et il a répondu présent avec son album "En Croix", sorti le 19 juin, qui semble avoir fait un plutôt bon démarrage. Et pour donner de la force au projet, quoi de mieux qu'un feat avec le taulier du rap marseillais, Jul ? C'est exactement ce que les deux rappeurs nous proposent avec "Mandat de dépôt", dont le clip vient de sortir. Un morceau sur lequel les deux artistes font parler leur science de la mélo, des rimes tristes qui nous parlent de la rue, en tirant un constat assez malheureux de l'état de leur ville. On valide, et vous ?