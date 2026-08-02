Barack Obama toujours aussi hip-hop : sa playlist d'été avec Drake, Vince Staples, Doechii, SZA,...

Par Remi N

Barack Obama a dévoilé le contenu de sa playlist d'été, et comme souvent, l'ancien président des Etats-Unis va bien s'enjailler sur du gros rap.

S'il n'est plus à la Maison-Blanche depuis plusieurs années, Barack Obama continue d'avoir une influence dans un domaine bien particulier : la musique. Comme chaque été, l'ancien président des États-Unis a partagé sa traditionnelle Summer Playlist, une sélection qui fait toujours autant parler tant elle mélange les générations et les styles.

Et une nouvelle fois, le hip-hop occupe une place de choix.

Drake, Doechii et Vince Staples au rendez-vous

Parmi les morceaux retenus cette année, on retrouve Drake, présent avec Ran to Atlanta, sa collaboration avec Future et Molly Santana. Un choix qui ne surprendra personne tant le Canadien reste l'une des plus grandes figures du rap mondial.

Obama met également en avant Vince Staples avec White Flag, mais aussi Doechii et SZA, dont le titre girl, get up. s'est rapidement imposé comme l'un des morceaux marquants de l'année. Une sélection qui confirme que l'ancien président continue de suivre de près l'évolution du rap américain et n'hésite pas à mettre en avant la nouvelle génération.

Une playlist entre classiques et nouveautés

Comme à son habitude, Barack Obama ne se limite pas au rap. Sa playlist passe naturellement de la soul au rock, en passant par le R&B et l'afro-pop.

On y retrouve notamment des légendes comme Nas, A Tribe Called Quest, Marvin Gaye, Earth, Wind & Fire, David Bowie ou encore The Police. À leurs côtés figurent également des artistes plus récents comme Tyla, Anderson .Paak, Kelela, BossMan Dlow, Coldplay, The Strokes ou encore Noah Kahan.

Un mélange des époques devenu la signature de ses sélections musicales.

Une tradition devenue incontournable

Depuis plusieurs années, la publication des playlists estivales de Barack Obama est devenue un véritable rendez-vous pour les amateurs de musique. L'ancien président y partage ses coups de cœur du moment, offrant souvent un joli coup de projecteur à des artistes émergents tout en rappelant son attachement aux grands classiques.

Une chose est sûre : à 65 ans, Barack Obama continue de prouver qu'il n'a rien perdu de sa curiosité musicale. Et si certains s'attendaient à une sélection plus sage, la présence de Drake, Doechii, Vince Staples ou encore SZA montre qu'il garde toujours un pied dans l'actualité hip-hop.

Une playlist éclectique qui devrait, une fois encore, accompagner les vacances de nombreux fans de musique à travers le monde.