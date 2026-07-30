Par La rédaction

Le retour de Tom Holland dans la peau de Spider-Man ne passe pas inaperçu. À peine sorti dans les salles françaises, Spider-Man: Brand New Day enregistre un démarrage spectaculaire avec plus de 650 000 entrées lors de sa première journée d'exploitation.

Un lancement exceptionnel

Selon les premiers chiffres du box-office français, Spider-Man: Brand New Day a attiré 650 130 spectateurs dès son premier jour, répartis sur 665 copies à travers le pays. Ce résultat permet au film de se hisser parmi les dix meilleurs premiers jours de l'histoire du cinéma en France.

Le film dépasse largement les débuts de Spider-Man: No Way Home, qui avait rassemblé environ 476 000 spectateurs lors de sa première journée en décembre 2021. Une progression qui illustre l'immense attente autour de ce nouveau chapitre des aventures de Peter Parker.

Le meilleur démarrage depuis Avengers: Endgame

Il faut remonter à 2019 et à la sortie de Avengers: Endgame pour retrouver un premier jour aussi impressionnant pour un blockbuster américain en France. À l'époque, le film des frères Russo avait battu tous les records avant de devenir l'un des plus gros succès de l'histoire du box-office mondial.

Sept ans plus tard, Brand New Day réalise à son tour une entrée fracassante et confirme que Spider-Man reste l'un des personnages les plus populaires de l'univers Marvel.

Un nouveau départ pour Peter Parker

Réalisé par Destin Daniel Cretton, le film marque le retour de Tom Holland dans le rôle de Peter Parker après les événements de No Way Home. L'intrigue suit un héros désormais oublié de tous, qui tente de reconstruire sa vie tout en protégeant New York face à de nouvelles menaces.

Le casting réunit également Zendaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal dans le rôle du Punisher, Mark Ruffalo en Hulk et Michael Mando, qui reprend enfin le costume du Scorpion après son apparition dans Spider-Man: Homecoming.

Un carton qui pourrait durer

Les premiers retours du public et de la critique sont globalement très positifs, ce qui laisse présager une excellente tenue au box-office dans les semaines à venir. Les observateurs s'attendent déjà à un premier week-end particulièrement solide, susceptible de confirmer Brand New Day parmi les plus gros succès de l'année.

Ce démarrage est d'autant plus remarquable que le film ne repose pas sur le concept du multivers qui avait largement contribué au phénomène No Way Home. Cette fois, Marvel et Sony misent davantage sur une histoire recentrée sur Peter Parker et son environnement new-yorkais.

Spider-Man reste le roi du box-office

Ce nouveau record confirme une tendance observée depuis plusieurs années : Spider-Man demeure l'une des licences les plus puissantes du cinéma mondial. Malgré une concurrence toujours plus importante entre les franchises de super-héros, le personnage créé par Stan Lee et Steve Ditko continue de rassembler des millions de spectateurs à chaque nouvelle aventure.

Avec un tel démarrage en France, Spider-Man: Brand New Day s'impose déjà comme l'un des événements cinématographiques majeurs de l'été 2026. Si la fréquentation se maintient dans les prochains jours, le film pourrait rapidement rejoindre les plus grands succès de l'histoire récente de Marvel Studios et de Sony Pictures.