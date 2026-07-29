Par La rédaction

Depuis la disparition de Werenoi, de nombreuses rumeurs continuent de circuler autour de sa carrière. L'une d'elles affirmait que Sadek écrivait tous ses morceaux. Invité à revenir sur cette polémique, le rappeur du 93 a tenu à rétablir la vérité.

« Les gens racontent n'importe quoi »

Au cours d'une récente interview, Sadek a été interrogé sur les rumeurs qui l'associaient au processus d'écriture de Werenoi. Une théorie largement relayée sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois.

Le rappeur a balayé ces affirmations d'un revers de main.

« Les gens croient que j'ai tout écrit pour Werenoi comme s'il était un pantin : c'est pas vrai du tout. »

Une déclaration sans ambiguïté qui vise à mettre fin aux spéculations entourant la manière dont Werenoi construisait sa musique.

Un immense respect pour Werenoi

Au-delà du démenti, Sadek a surtout souhaité mettre en avant les qualités artistiques de son confrère.

Selon lui, le succès de Werenoi ne doit rien au hasard ni à l'intervention d'autres auteurs. Il estime que le rappeur possédait une vision artistique rare ainsi qu'une capacité d'écriture qui lui étaient propres.

« C'était un génie, le meilleur de sa génération. »

Des mots forts qui témoignent du respect que portait Sadek à celui qui s'était imposé comme l'un des artistes les plus écoutés en France ces dernières années.

Une rumeur persistante

Comme de nombreux artistes à succès, Werenoi a régulièrement été confronté à des rumeurs concernant l'écriture de ses morceaux. Son style très efficace, sa régularité et sa capacité à enchaîner les tubes avaient alimenté les spéculations sur l'existence supposée de "ghostwriters".

Les propos de Sadek viennent aujourd'hui contredire ces théories. S'il a pu lui arriver d'écrire, d'échanger avec Werenoi ou de partager des conseils, il affirme que celui-ci écrivait bien sa musique et développait lui-même son univers.

L'héritage de Werenoi

Avant son décès en mai 2025, Werenoi s'était imposé comme la nouvelle référence du rap français. Ses albums "Carré", "Pyramide" puis "Diamant Noir" avaient dominé les classements, faisant de lui l'artiste ayant vendu le plus d'albums en France en 2023 puis en 2024.

Discret dans les médias mais extrêmement prolifique, il avait réussi à fédérer un public très large grâce à un mélange de rap de rue, de mélodies et de refrains efficaces. Son influence continue aujourd'hui de marquer la scène française.

Un hommage qui fait écho

En qualifiant Werenoi de « meilleur de sa génération », Sadek rejoint de nombreuses figures du rap français qui ont salué son talent depuis sa disparition. Si les débats autour de son héritage restent nombreux, une chose semble faire consensus : Werenoi a profondément marqué le rap français en seulement quelques années de carrière.

Les déclarations de Sadek rappellent ainsi que derrière les rumeurs et les spéculations se trouvait avant tout un artiste reconnu par ses pairs, dont le travail continue d'être salué bien après sa disparition.