YG accusé du meurtre de Drakeo The Ruler : les gardes du corps affirment qu'il avait un couteau

Par Remi N

Fauché en pleine ascension, Drakeo The Ruler est mort assassiné dans les loges d'un festival. Et depuis quelques jours, les soupçons semblent se concentrer sur YG qui aurait été présent lors des faits, et qui vient d'être placé en détention.

Il faisait partie des prochaines têtes d'affiche de la West Coast, lui qui jouissait d'une grande notoriété localement grâce à son style nonchalant et insolent. Mais Drakeo the Ruler a été fauché en plein vol, assassiné en décembre 2021 à l'âge de 28 ans, poignardé au cou alors qu'il se faisait agresser en loge d'un festival par un groupe de "40 à 60 personnes" d'après les premiers témoignages à l'époque. L'enquête est toujours en cours, et on a appris que YG avait été placé en détention depuis une semaine car il est soupçonné d'être lié à l'affaire, et même d'être l'auteur du coup de couteau fatal.

Les rumeurs d'après lesquelles les équipes de YG et The Game, qui se sont d'ailleurs affrontés en Verzuz la semaine dernière, étaient impliquées dans cet assassinat courent depuis des années. Mais ça a désormais pris une tournure officielle lorsque YG a été interpellé par la police californienne à la suite d'un mandat d'arrêt émis à son encontre.

Un garde du corps qui travaillait pour l'équipe de Drakeo the Ruler lors du festival Once Upon a Time in L.A, lors duquel a eu lieu le meurtre, aurait en effet affirmé à la police que YG était au centre des échauffourées qui ont éclaté en loge et ont débouché sur la mort de Drakeo. Il a également témoigné du fait qu'il tenait à la main ce qui ressemblait à un couteau. Cependant, il affirme avoir reconnu YG grâce à la couleur de ses yeux, puisqu'il portait une cagoule.

Bref, pas sûr que ce seul témoignage ne suffise à incriminer YG devant un tribunal, même si ça suffit pour le placer en détention. Peut-être que la police a également d'autres éléments sur le sujet, difficile de savoir. Le rappeur, quant à lui, avait déjà démenti être impliqué dans ce meurtre sur un de ses titres récents, "We Know The Truth".