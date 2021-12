Drakeo The Ruler : ses assassins proches de YG ?

La mère du rappeur accuse.

Drakeo The Ruler est venu grossir la liste déjà longue des rappeurs assassinés en pleine force de l'âge. Il a été poignardé dans les coulisses du festival Once Upon A Time in Los Angeles. La mère du rappeur de 28 ans veut que la justice punisse les responsables de la mort de son fils. Selon Rolling Stone, elle envisage de poursuivre les organisateurs du festival blâmant l'incompétence de la sécurité qui n'a su éviter l'incident mortel. Darrylene Corniel explique son fils a notamment été "touché au cou".

"Je l'ai vu quand je suis allé à l'hôpital. Ils ont dit que c'était un homicide, alors je n'ai pas pu le serrer dans mes bras ou l'embrasser ou quelque chose comme ça. Je devais le regarder à travers une vitre. J'ai besoin que les gens sachent. Et je veux que justice soit faite pour mon fils. Et je crois que justice sera rendue. Je ne me reposerai pas tant que justice ne sera pas rendue."

Dans un premier temps, juste après l'agression, la rumeur a couru que l'équipe de The Game ou celle de YG étaient impliqués dans le meurtre du jeune artiste. Après avoir parlé à des témoins présents sur les lieux, la mère de Drakeo The Ruler pense que YG, qui avait un clash en cours avec son fils, et son crew sont derrière son meurtre. Elle dit que Drakeo et son frère Ralfy the Plug étaient accompagnés d'un petit groupe de personnes dans les coulisses lorsque "environ 40 à 60 personnes" sont arrivées à peu près en même temps que YG et ont "submergé" son fils et son équipe. "Tout s'est passé si vite", a-t-elle déclaré. Elle a aussi raconté que Ralfy a essayé d'aider mais s'est rapidement rendu compte que son frère avait été poignardé.

"Je ne comprends pas comment autant de gens ont pu se retrouver en coulisses. La sécurité n'était pas en place non plus. Tout aurait dû être beaucoup mieux organisé. Et mon fils aurait dû être mieux protégé. Même si vous avez des détecteurs de métaux, même si vous les fouillez, vous laissez ces gens entrer. Vous avez reçu plus de personnes que vous n'étiez censé le faire. Et vous leur avez permis d'attaquer mon fils. Vous n'avez pas protégé mon fils."

Ce sera maintenant à la justice de trancher et de désigner les responsables de ce drame.