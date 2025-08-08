Booba vs Rohff : la guerre reprend de manière très violente sur les réseaux

Cette fois, on a encore franchi une étape dans la violence au niveau des attaques.

Il fût un temps pas si lointain où, quand ça se détestait dans le rap français, ça s'envoyait de gros diss tracks, avec de belles insultes, deux ou trois dossiers, et chacun repartait sur son chemin, en ne se recroisant jamais. Mais depuis les réseaux sociaux, ça a pris une tournure différente. On peut le vérifier si on prend comme exemple le clash entre Booba et Rohff : presque 20 ans que cette rivalité dure, mais les deux gars ne veulent pas se lâcher. Et ces derniers jours, la violence des attaques entre les deux rappeurs a augmenté.

.@rohff "NOIRABE" insulte les métisses mais a 4 enfants métisses. Tu es et tu resteras le plus grand imbécile et le plus gros haineux du rap Français. pic.twitter.com/nGlJC05tRJ — Booba (@booba) August 6, 2025

On ne saurait pas trop dire qui a commencé, cette fois. Il faut dire que les deux rappeurs, du haut de leur grand âge, font toujours preuve d'une grande maturité dès qu'ils voient une opportunité pour attaquer leur ennemi (non, c'est faux). En réponse à des haters d'internet qui lui reprochaient d'être trop proches des musulmans et des maghrébins et pas assez proche des noirs africains (quel plaisir cette mentalité communautariste idiote directement importée des States, la bassémisation des cerveaux continue), Rohff a annoncé la sortie d'un morceau "Noirabe" pour faire taire les rageux. Une "take" risquée, et Booba n'a évidemment pas manqué l'occasion de troller son opps.

Il a immédiatement posté des tweets en l'insultant d'imbécile, en faisant référence au fait que Rohff parle soi-disant mal des métisses alors que ses enfants sont eux-mêmes métisses. Il l'a aussi accusé de jouer la carte panafricaine alors qu'il n'aurait que très peu chanté en Afrique. Evidemment, Housni ne pouvait pas laisser passer ça, et il a répondu avec plusieurs preuves de ses passages en Afrique, en rétorquant également que le fait que Booba joue aux africains alors qu'il pose en photo avec Bolloré, et qu'il est allé en taule pour avoir "braqué des taxis de darons maliens", c'est un peu hypocrite.

.@rohff Tu étais mon rival tu te démerdais bien. Et puis ta haine t'as rongé de l'intérieur. Tu as commencé à te scarifier à frapper des vendeurs de magasins ta/tes femmes enceinte, tu as braqué ton petit frère tu as clashé toute la mafia k1fry jusqu'à aujourd'hui tu es en clash… pic.twitter.com/fZRYuaRGaZ — Booba (@booba) August 6, 2025

Depuis, les deux rappeurs ont fait un concours de qui est le meilleur africain. A ce jeu là, on dirait bien que c'est Rohff qui a gagné, mais l'affrontement ne s'est pas arrêté là pour autant. Il a rapidement dérivé sur d'autres sujets : Housni a accusé Booba d'être pro-israélien parce que dans une story de son ex-femme Paty, on peut voir des drapeaux israéliens en photo. Kopp a ressorti les accusations de violences conjugales envers ROH2F, tout en demandant à Rohff s'il était antisémite pour réagir comme ça à la simple vue d'un drapeau.

Bref, deux des plus vieux et des plus respectables rappeurs français sont encore en train de s'afficher sur Internet, avec des vieux relents sectaires, antisémites, homophobes (insultes sur le "daron trav" de Kopp), et si ça fait sûrement beaucoup rire les collégiens et les mongols qui sont dans l'un des deux camps, pour les gens qui sont juste fans de rap, on souffle fort... Même les palestiniens doivent être choqués de se retrouver cités dans un clash entre deux anciens du rap FR.

.@rohff C'est ma fille qui était invitée à une Barmitzvah 🤷🏾‍♂️ J'y étais pas mais même si j'y étais y a quoi? T'es antisémite? 😂 T'es tellement tuba mon pauvre. Sors NOIRABE vite que je fasse ma "première écoute" 😂🙌🏾👍🏾🏴‍☠️. pic.twitter.com/qe6d4RmThK — Booba (@booba) August 7, 2025