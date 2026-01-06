Kendrick Lamar : "good kid, m.A.A.d city" dépasse les 10 millions de ventes aux Etats-Unis

Kendrick Lamar a fait peur à tout le game avec son album "GNX" sorti fin 2024, mais on sait tous que son plus grand classique reste "good kid, m.A.A.d city", et les chiffres le prouvent !

Avant de choquer tout le rap game lors de son clash avec Drake, notamment via son diss track "Not Like Us", Kendrick Lamar avait déjà gagné sa place dans le débat des "GOAT" du rap US grâce à ses précédents albums. Des disques qui l'ont installé parmi les plus grands poètes de l'histoire du rap US, avec une écriture sincère, intelligente, et le tout délivré avec un flow de malade. Parmi ces albums, on retrouve notamment "good kid, m.A.A.d city", sorti fin 2012, qui vient de dépasser les 10 millions d'exemplaires vendus aux Etats-Unis.

Un chiffre qui n'est pas anodin, puisque ça rend dorénavant l'album de Kendrick Lamar éligible à la certification de disque de diamant aux Etats-Unis, qui est, comme chez nous, la plus haute certification décernée par la RIAA, l'équivalent cainri de notre SNEP. Si l'album a atteint ce score, c'est notamment grâce à sa grande tournée nationale en compagnie de SZA. Une tournée qui a fait encore un peu plus grimper sa discographie vers les sommets, et notamment "good kid, m.A.A.d city", donc, qui est clairement un des meilleurs albums de Kendrick Lamar.

Kendrick Lamar's 'good kid m.A.A.d city' is now eligible for DIAMOND certification after selling 10M+ units in the US 🔥💎



It will become his first diamond album once certified. pic.twitter.com/YLLUeaG6ZZ — Hip Hop All Day (@HipHopAllDay) January 1, 2026

Il faut dire que Kendrick n'a jamais vraiment fait de mauvais albums non plus, mais avec "good kid, m.A.A.d city", il nous livre une fresque incroyablement réaliste, touchante, de ce que ça fait de grandir à Compton, coincé entre la pauvreté, les violences policières et les gangs, quand on est un "bon gamin". Avec les interludes qui mettent en scène des dialogues entre des personnages très réalistes (inspirés de sa famille), K Dot se pose en vrai conteur, un mec qui raconte els histories de son hood, sans les exagérer, sans les glorifier non plus.

Et il faut dire aussi que ce disque a des morceaux qui resteront à jamais comme des classiques du rap US : "Bitch, don't kill my vibe", "Swimming Pools", le hit "Poetic Justice" avec Drake, bien avant le clash, et surtout, "Money Trees", le morceau de l'album qui a matrixé le plus de monde, en feat avec son gars sûr, Jay Rock. Bref, bravo à Kendrick Lamar, le succès autour de cet album est entièrement mérité !