Naps sort de prison en attendant son procès en appel

Condamné à 7 ans de prison pour viol sur une de ses fans, Naps est ressorti de prison hier, sous contrôle judiciaire, en attendant son procès en appel.

C'était l'un des artistes préférés du public, en particulier lorsque venait l'été. Car depuis presque dix ans, Naps a multiplié les "tubes de l'été", de "Pochon bleu" à "La Kiffance" en passant par "La seleçao". Seulement voilà : le rappeur marseillais est impliqué dans une sordide affaire de viol sur une de ses fans, en état d'ébriété, pendant le sommeil de cette dernière. Une affaire pour laquelle il avait été condamné à 7 ans fermes de prison, avec mandat de dépôt, en février. Cependant, moins d'un mois après sa condamnation, le rappeur est déjà sorti !

Un fait qui a de quoi interpeller certaines personnes, mais qui s'explique de manière assez simple : Naps et son équipe juridique ont décidé de faire appel de la décision de justice qui le reconnaissait coupable et le condamnait à 7 ans fermes. Résultat : une autre procédure va avoir lieu, on imagine que ce sera d'ailleurs dans pas très longtemps, et en attendant ce procès en appel, le rappeur est donc ressorti libre, sous contrôle judiciaire, vendredi dernier. Les avocats de l'artiste ont communiqué l'information de la manière suivante :

A ce stade de la procédure, Naps demeure présumé innocent et reste déterminé à démontrer toute son innocence dans cette affaire.

La présomption d'innocence reste en effet de mise lors d'un procès en appel, mais cette décision de justice risque de faire grincer des dents de la part des victimes et de ceux qui les défendent. De plus, l'image de Naps en a pris un sacré coup, pas sûr qu'il puisse continuer à faire carrière comme avant après tout ce qui s'est passé ces dernières semaines.