Snoop Dogg rend hommage à 2Pac avec une bouteille de vin à son effigie

Pour rendre hommage à la plus grande légende du rap West Coast, 2Pac, Snoop Dogg a décidé de produire des bouteilles de vin à son effigie.

On savait depuis longtemps que Snoop Dogg était un bon vivant, amateur de verdures bien goûtues et à la teneur élevée en THC. Il ne s'en est d'ailleurs jamais caché, et a même recruté un rouleur professionnel pour que ça lui libère du temps. Mais ceux qui le suivent depuis longtemps (depuis "Gin and Juice") savent qu'il est aussi un gros amateur de boissons alcoolisées. A tel point qu'il s'est même mis à vendre du vin, et aujourd'hui, on apprend qu'il a décidé de sortir une bouteille spéciale afin de rendre hommage à 2Pac.

Un hommage qui n'arrive pas par hasard, puisqu'en 2026, on fête les 30 ans du morceau "2 Of Amerikaz Most Wanted", légendaire featuring entre 2Pac et Snoop Dogg. Un morceau 100% West Coast, produit par Daz Dillinger et présent sur l'album "All Eyez On me" de 'Pac. Et pour commémorer ce 30ème anniversaire du morceau, Snoop a eu l'idée d'un cadeau un peu spécial via sa marque de vins, Cali By Snoop : une bouteille de vin en édition limitée, dont le packaging reprend les looks de Snoop et 'Pac.

De bien des manières, on était les seuls à se comprendre l'un et l'autre. C'est dur de se dire que ça fait déjà 30 ans depuis que Pac et moi, on s'est réunis pour faire "2 of Amerikaz Most Wanted". Personne ne le faisait comme nous et je ne peux pas imaginer un meilleur moyen d'honorer cet héritage qu'en buvant un coup. Ce vin est parfait pour célébrer avec ceux qu'on aime, et j'attends déjà que les gens m'en versent un peu, pour honore rmon ami.

On imagine que 2Pac aurait apprécié l'hommage, lui qui était aussi un bon vivant à son époque, et si on est incapables de juger de la qualité de ce vin à distance (et que la marque de Snoop Dogg n'est pas particulièrement réputée pour le moment), il faut signaler tout de même que la Californie a fait d'énormes progrès dans ses vignes ces dernières années. Peut-être que cette bouteille deviendra un objet collector très recherché, qui sait ?