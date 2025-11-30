Mais qui a tiré sur la plus grande légende de l'histoire du rap US, ce 30 novembre 1994 ?

Aujourd'hui, on est le dimanche 30 novembre 2025, et il y a 31 ans exactement, un évènement qui allait changer à jamais le cours de l'histoire du rap avait lieu à New-York. 2Pac se rendait dans les locaux des studios Quad Recording Records, situés à Manhattan. Celui qui était la tête d'affiche du rap West Coast à ce moment-là, patientait avant son procès pour abus sexuels qui allait avoir lieu le lendemain, et a eu envie de passer au studio, pour enregistrer un couplet. Et c'est à ce moment qu'il se fait tirer dessus, à 5 reprises, ce qui allait mettre le rap US à feu et à sang.

Les faits

On va commencer en se penchant sur le déroulé de cette soirée qui a clairement mis le feu aux poudres entre la East Coast et la West Coast. Le 1er décembre, 2Pac devait être jugé pour des faits d'agression sexuelle, pour lesquels il a été reconnu coupable, et aussi pour des faits de sodomie (oui oui) pour lesquels il a été reconnu innocent. Il allait donc comparaître à New-York, pour ce procès, en compagnie de Haitian Jack, dont il était proche à l'époque, accusé lui aussi. Le 30 novembre, Shakur était donc à New-York, et a donc décidé de se rendre dans les locaux de Quad Recordings Records à Manhattan, pour enregistrer son couplet pour Little Shawn.

Un couplet pour lequel Jimmy Henchman lui aurait offert 7 000 dollars, le harcelant sur son bipeur toute la journée. Sentant qu'il aurait besoin de thunes pour payer ses frais de justice, le rappeur accepte. 2Pac entre donc dans les locaux, accompagné de son manager Freddie Moore, et le rappeur Stretch, dont il était proche. Dans le hall de l'immeuble, deux hommes en treillis commencent à les suivre, puis sortent leurs armes avant que le groupe n'ait eu le temps d'arriver aux ascenseurs. Leur but ? Visiblement, les braquer pour leur prendre leurs thunes, et leurs bijoux.

Forcément, 2Pac ne se laisse pas faire, et les individus ouvrent le feu, touchant le rappeur à 5 reprises, dont deux fois à la tête. Mais vous connaissez le boug : il lui en faut plus que ça pour mourir. Admis au Metropolitan Hospital Center, il quittera les lieux quelques heures plus tard, pour aller se réfugier chez une proche, Jasmine Guy. Le lendemain, c'est donc en fauteuil roulant, avec des bandages partout, qu'il assistera à son procès, à l'issu duquel il sera condamné à un an et demi de prison, avec une caution fixée à 3 millions de dollars, qu'il n'a pas pu payer.

Who Shot Ya : qui a tiré sur 'Pac

Plusieurs éléments orientent 2Pac vers une théorie du complot, selon laquelle on l'aurait "piégé" avec cette fusillade. Une théorie loin d'être folle, au vu de tous les gangsters qui gravitent autour de la scène rap US dans ces années-là. Pour lui c'est clair : si ces deux gangsters se trouvaient dans les locaux du studio, c'est tout sauf un hasard. Plusieurs pistes sont avancées par le rappeur. La première, c'est celle de son "pote" Haitian Jack lui aussi accusés d'agression sexuelle, et qui aurait voulu le faire taire pour qu'il endosse toute la culpabilité. Une piste appuyée, plus tard, par le fait que Haitian Jack a passé un accord avec la justice pour réduire sa propre peine, probablement en chargeant 2Pac.

Mais la théorie à laquelle 2Pac croit le plus, c'est celle de l'implication de Diddy et Notorious BIG. Car juste après la fusillade, alors que Pac est en piteux état dans l'ascenseur des studios, il tombe justement sur Diddy, Biggie et André Harrell, un autre rappeur, qui semblent "étonnés" de le voir encore en vie, d'après les dires de Shakur. Ils n'auraient même rien fait pour l'aider, se contentant de le regarder fixement. Le motif est clair pour lui : Diddy voulait l'éteindre pour voir briller son propre poulain, Biggie. Une théorie appuyé, des années plus tard, par le LA Times, avec un article (apparemment mensonger) qui accusait Diddy d'être à l'origine de la fusillade, en se basant sur des faux documents.

Bien plus tard, en 2011, un gangster nommé Dexter Isaac, affirmera avoir obéi aux ordres donnés par Jimmy Henchman, qui lui aurait donné 2500 dollars pour braquer une énorme bague en diamant portée par 2Pac pour l'offrir à sa meuf. En plus des 2500 dollars, Isaac pouvait garder tous les autres bijoux, ainsi que l'argent. Il affirmait également qu'il avait encore une chaîne en sa possession, ayant été dérobée à 2Pac ce soir-là, mais aucune enquête n'est venue confirmer (ou réfuter) cette histoire.

Les retombées

On ne sait donc pas qui a tiré sur Pac, ce soir du 30 novembre 1994, il y a 31 ans. Mais ce qu'on sait, en revanche, c'est que cette fusillade a relancé de plus belle la guerre entre la East Coast et la West Coast, alors que les tensions étaient déjà fortes entre les deux "sides" du rap US. Après sa convalescence, Tupac est rentré en prison pour purger sa peine, qu'il ne purgera pas entièrement puisque Suge Knight finira par payer sa caution, fait pour lequel Pac lui sera éternellement reconnaissant, quitte à se mettre en danger (et même à en mourir, deux ans plus tard...).

Niveau rap, cette fusillade crée un violent beef entre 2Pac et Biggie, qui sortira maladroitement le célèbre morceau "Who Shot Ya?" quelques mois plus tard. Au vu de ce qui lui est arrivé, 'Pac l'a pris pour lui, alors que Notorious BIG avait plus tard affirmé que ce titre n'était pas un "diss" et ne parlait pas de sa fusillade. Mais le rappeur de la West Coast a répondu, violemment, avec "Hit'Em Up" dans lequel il insulte Biggie, en disant qu'il a couché avec sa femme, et insulte aussi la Junior Mafia, Diddy, et tout le label Bad Boy Records en général.

Les tensions entre les deux camps ont explosé, jusqu'à la mort de 2Pac, et celle de Biggie quelques mois plus tard (on ne sait toujours pas si tout ça est lié), ce qui a mis fin à la guerre, au moins dans le rap, entre l'Est et l'Ouest. On peut donc dire que cette fusillade de 94 a eu un impact énorme sur le game...