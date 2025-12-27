Max B de retour : après 16 ans de prison, le rappeur de Harlem relance sa carrière

Libéré en novembre 2025 après une longue peine pour un crime qu’il n’avait pas directement commis, Max B surprend ses fans avec un nouveau projet, Public Domain 7: The Purge, et annonce déjà la sortie de Coke Wave 3.5 : Narcos, une collaboration très attendue avec French Montana.

Une carrière interrompue par la prison

Max B, de son vrai nom Charly Wingate, avait vu sa carrière stoppée net à cause d’une affaire judiciaire complexe. En septembre 2006, il avait envoyé son demi-frère et sa petite amie de l’époque pour voler deux hommes fortunés. L’opération tourne au drame lorsqu’un coup de feu est tiré et qu’une des victimes meurt. Bien que Max B n’ait pas été présent sur les lieux et n’ait pas prémédité le crime, il écope en 2009 d’une peine de 75 ans de prison, réduite par la suite à 20 ans en raison de conflits judiciaires et de négociations d’accusation.

Un héritage musical malgré tout

Avant son incarcération, Max B n’avait eu que quatre années pour construire sa légende musicale, mais il laisse derrière lui une discographie impressionnante : une vingtaine de mixtapes, un album long-format et de nombreuses collaborations avec les Dipset. Ces projets ont suffi à asseoir son statut d’icône du rap de Harlem, malgré la qualité parfois inégale de certaines mixtapes.

Le retour avec Public Domain 7: The Purge

À peine libéré, Max B surprend ses fans avec Public Domain 7: The Purge, la septième mixtape de sa série emblématique. Le projet compte 25 titres et comprend des contributions de A$AP Rocky, Kehlani, French Montana, A Boogie Wit Da Hoodie, ainsi qu’un hommage posthume au rappeur new-yorkais Chinx. Max B a teasé ce projet en novembre 2025, déclarant à Billboard :

« Ça n’a jamais disparu ; c’est pour ça qu’on en est à sept. Ça a pris un peu de temps, mais voilà, on est à sept. »

Un album attendu avec French Montana

En parallèle, Max B prépare Coke Wave 3.5 : Narcos, son premier album studio post-incarcération, prévu pour le 9 janvier 2026, en collaboration avec French Montana. Les détails sur l’approche musicale et les autres collaborateurs restent encore secrets, mais l’association des deux artistes promet un projet très suivi par la scène hip-hop.

Une nouvelle énergie et des projets à venir

Le retour de Max B ne se limite pas à ces deux projets. Le single « No More Tricks », extrait de Public Domain 7, montre que le rappeur est déjà prêt à enchaîner avec d’autres collaborations et projets solo. Sa libération marque ainsi un nouveau départ pour celui qui a passé 16 années derrière les barreaux, et qui retrouve aujourd’hui toute sa liberté artistique.