Drake : son producteur affirme que "le clash de 2024 a réveillé la bête"

Alors qu'on attend toujours des nouvelles du prochain album de Drake, "ICEMAN", l'un des producteurs de Drizzy affirme que la défaite face à Kendrick a fait passer le rappeur en "beast mode".

On a beau ne pas être de grands fans, on est forcés de reconnaître qu'avant de se faire humilier par Kendrick Lamar en clash, Drake a dominé le rap US pendant environ 10 ans. Avec pas mal de tubes qui tiraient vers le RnB et la pop, certes, en "empruntant" (plagiant?) des idées à tous les artistes qui étaient autour de lui (Tory Lanez, iLoveMakonnen,...), mais aussi, parfois, en rappant dur, comme sur "Worst Behavior" ou "Energy". Et visiblement, la défaite contre Kendrick a "réveillé la bête".

C'est en tout cas ce qu'affirme son ami et très proche collaborateur, Gordo, qui a produit plusieurs morceaux de Drake ces dernières années. Gordo était invité dans le nouvel épisode de l'émission brésilienne "Flow Podcast", que vous pouvez retrouver sur Youtube ou en bas de cet article, et il a évidemment été interrogé sur l'état d'esprit de Drake, alors que le monde entier attend la sortie de "ICEMAN". La réponse a été sans appel :

Artistiquement ? Ils ont tout simplement réveillé une putain de bête qu'ils n'avaient pas vue depuis longtemps. Et ça, ça me rend heureux.

Il est aussi revenu sur le fait qu'il n'avait pas trouvé ça très cool, cette sorte de "hagra" géante où tout le monde essayait de balancer son diss track anti Drake pour chopper un peu de fame, mais qu'il trouvait que le canadien ne s'en était pas si mal tiré. Et surtout, ça l'a apparemment motivé à revenir encore plus fort, même si ce n'est pour l'instant pas l'impression que ça donne, avec des derniers singles pas forcément au niveau de ce qu'il a pu faire par le passé. On espère qu'on aura bientôt un aperçu un peu plus clair de ce que nous prépare Drizzy !