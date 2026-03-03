Drake suspecté d'avoir truqué ses gains sur Stake

Si Drake est effectivement reconnu coupable d'avoir truqué ses gains sur Stake, ça risque de déclencher une véritable avalanche judiciaire sur le rappeur.

On aura rarement vu un rappeur américain autant impliqué dans des procès que Drake, et tout ça, alors qu'il n'est lui-même ni membre de gang, ni trafiquant, ni même particulièrement violent. Il faut dire que c'est le canadien qui a commencé, avec ses procès lancés après la sortie de "Not Like Us". Mais désormais, c'est la justice qui le traque, pour ses liens jugés suspects avec la plateforme de casino en ligne Stake, dont Drizzy était l'un des plus célèbres ambassadeurs. Aujourd'hui, il est même accusé d'avoir truqué ses gains sur la plateforme.

Pour ceux qui n'ont pas suivi, ça fait plusieurs mois que Drake est au cœur d'un début de scandale judiciaire dans plusieurs états des Etats-Unis, sur fond de promotion illégale de jeux d'argent en ligne, dans des états où c'est interdit. Drake est mis en cause ainsi qu'Adin Ross, gros influenceur sur Kick, la plateforme de streaming, dont il était ambassadeur avec Drizzy. Une plateforme fondée par les mêmes fondateurs que Stake, les rois des casinos en ligne, et Drizzy et son pote Adin ont été vu de nombreuses fois en train de faire de la pub pour lesdits casinos. Un fait qui, à lui seul, pourrait emmener le rappeur en prison dans certains états où les jeux d'argent sont interdits.

Mais au-delà de faire de la pub pour ces casinos en ligne, Drake est aussi accusé d'avoir quasiment "scammé" ses viewers, avec des gains en ligne artificiellement boostés. C'est l'information dévoilée par le Bloomberg Businessweek, qui affirme que le canadien gagnerait deux fois plus souvent que le deuxième utilisateur le plus chanceux de ces machines à sous en ligne. Une affirmation appuyée par plus de 1500 heures de visionnage de 25 joueurs différents. En clair, les gains de Drizzy auraient été artificiellement boostés par la plateforme, afin de donner aux viewers l'impression qu'il est "facile" de gagner, pour rendre toute la campagne de promotion de Stake plus attractive.

Des accusations qui ont été démenties par la plateforme, mais il faut aussi reconnaître que ces pratiques de "scam" sont très fréquentes autour des pratiques de jeux d'argent en ligne. On se rappelle notamment du scandale qui a touché la team eSport FaZe Clan avec une arnaque mise en place autour des skins CS:GO avec un procédé similaire : des gains boostés pour les principaux influenceurs de la team, afin d'inciter les gens à jouer.