Drake décroche un record historique grâce à "God's Plan" sur Spotify

Grâce à "God's Plan", Drake devient le tout premier rappeur de l'histoire à avoir plusieurs morceaux au dessus des 3 millairds de streams sur Spotify.

On aurait pu croire qu'il était fini, après l'humiliation reçue lors du clash contre Kendrick Lamar, puis les pleurnicheries devant la justice pour tenter de faire condamner le morceau "Not Like Us". Mais Drake est plein de ressources, et même si sa carrière a pris un vrai coup, ses chiffres sont toujours au top, et il continue de faire tomber des records régulièrement. Alors que le public attend "ICEMAN", Drizzy, lui, vient d'atteindre un nouveau record sur Spotify, grâce à "God's Plan", qui dépasse les 3 milliards de streams.

C'est donc le morceau "God's Plan" qui permet à Drake de rentrer un peu plus dans l'histoire de la plateforme Spotify. Grâce aux 3 milliards de streams accumulés par le morceau, Drizzy devient le seul rappeur à avoir plusieurs morceaux qui dépassent ce seuil des 3 milliards, puisque son titre "One Dance" a lui aussi dépassé ce seuil il y a un moment. "One Dance" a même dépassé les 4 milliards de streams, ce qui est énorme pour un morceau de rap, même s'il ne s'agit pas vraiment d'un morceau de rap en réalité.

Deux morceaux sortis en 2016, et 2018, qui continuent d'être streamés en masse, ce n'est quand même pas donné à tous les rappeurs, ni même à n'importe quel artiste en général. Par contre, c'est vrai qu'actuellement, Drake n'est pas très en forme, et les extraits de "ICEMAN" sortis jusqu'ici ne sont absolument pas à la hauteur de ces précédents tubes. De plus, on va bientôt arriver à la fin de l'hiver, et pas sûr que sortir "ICEMAN" en plein été soit une bonne idée au niveau amrketing... Sans parler du fait qu'appeler son album "ICEMAN", au moment où l'ICE, la police anti-immigration américaine, fait des ravages dans tout le pays, ça risque de provoquer quelques moqueries.

Bref, Drizzy est attendu au tournant, et on compte sur le canadien pour faire fermer les bouches !