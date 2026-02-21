Rick Ross vs Drake : French Montana annonce la fin du clash

Alors que la relation semble clairement rompue entre Drake et Rick Ross, French Montana est certain que les deux stars vont finir par mettre fin à leur clash.

C'est probablement l'une des conséquences les plus inattendues, et les plus regrettables, du clash entre Drake et Kendrick Lamar. Alors que la tension était à son comble entre les deux mastodontes, qui s'envoyaient diss track sur diss track, insulte sur insulte, certains ont profité de voir Drizzy en position de faiblesse pour l'allumer. Et c'est comme ça qu'a pris fin, publiquement, la relation entre Drake et Rick Ross, après des années à livrer banger sur banger en featuring. Mais French Montana, qui était justement une des raisons de ce clash, a affirmé que ce beef allait bientôt prendre fin.

Car dans son premier diss track envoyé à Drake, Rick Ross affirmait qu'il avait unfollow le canadien parce que ce dernier avait "envoyé les fédéraux" chez French Montana. Une affirmation un peu exagérée, si on en croit même le premier intéressé, French Montana lui-même, qui a mis les choses au clair lors de son interview pour The Bootleg Kev Podcast. D'après le new-yorkais, tout part du morceau "Splash Brothers", qui aurait dû compter un couplet de Drake. D'ailleurs, c'est même Drizzy qui était à l'origine de l'idée et il comptait utiliser le morceau pour son propre album :

C'était censé être un "Stay Schemin Part 2". Drake m'a envoyé 'Splash Brothers' pour son album. C'était un morceau de Drake, et il me l'a envoyé.

Il explique ensuite que Drake lui a dit de faire 3 refrains différents, qu'il a pris le meilleur, puis ensuite ils attendaient tous après le couplet de Rick Ross. Un couplet qui a tardé à arriver, au point que Drake, qui tardait à boucler son album "More Life", a finalement demandé à French Montana s'il voulait garder le morceau pour lui. Le morceau a fini par sortir, avec Rick Ross et Lil Wayne, puis un leak a vu le jour avec le couplet de Drake, et c'est à ce moment que Drizzy a envoyé à French une ordonnance du tribunal pour faire retirer le morceau.

Même French Montana semble comprendre la démarche, lui qui répète d'ailleurs pendant l'interview que ce morceau n'était "pas vraiment le sien". Finalement, tout ça n'est donc qu'une question de timing, un gros malentendu. Et c'est pour ça que le new-yorkais pense que le clash entre Drake et Rick Ross, qui est donc parti d'une broutille, devrait bientôt prendre fin : "ça va passer. Les frères se chamaillent toujours, et se réconcilient. Personne n'a pris de balle, personne n'est mort, tu vois ce que je veux dire ?".

On aimerait bien y croire, histoire de ré-écouter d'autres dingueries du type "Pop That", "Stay Schemin", "Lemon Pepper Freestyle", "Aston Martin Music", et tant d'autres !