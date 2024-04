Rick Ross a sorti son diss track contre Drake

Décidément, tout le monde s'y met.

Tout le monde s’y met. Après de nombreux diss tracks à son égard par les têtes d’affiche du rap US, Drake a répondu ce samedi 13 avril avec un son qui clache tous ses ennemis.

🚨 RICK ROSS vient de sortir son disstrack contre DRAKE !!



pic.twitter.com/K39T7VWVBv — WRLD (@wrld_mag) April 13, 2024



Parmi eux, un certain Rick Ross, en clash avec Drake depuis un bon bout de temps maintenant. Les propos de Drizzy étaient salés : "Je pourrais prendre ta dernière meuf et la menotter, je n'arrive pas à croire qu'il m’attaque, ce gars fête ses 50 ans, chaque chanson qui a figuré dans les charts était avec Drizzy.. Je m'inquiète pour toi sérieux".



Rick Ross a automatiquement répondu à Drake, en l'espace de quelques heures sur un nouveau titre diss track : "Champagne Moments" : "White boy, tu n'as jamais voulu être un n*gaa de toute façon, c'est pourquoi tu as subi une opération pour rendre ton nez plus petit que celui de ton père, Je t’ai unfollow parce que tu as envoyé les fédéraux chez French Montana, Tu fais du copier-coller, Lil Wayne t'a donné le jus. Un autre garçon blanc au parc qui veut traîner avec l'équipe", rappe l'interprète de "Money in the Grave" .



À voir ce que ce clash parmi tant d’autres nous réserve, mais pour l’instant, Rick Ross s’en amuse :