Kery James de retour avec un clip et un nouvel album !

Le rappeur vient de dévoiler "RADICAL", premier extrait de son projet à venir.

On dirait bien que les come-backs sont à la mode ces dernières années dans le rap français ! De nombreux anciens avaient pourtant fini par lâcher le micro, soit parce qu'ils sont fatigués, ou qu'ils n'ont plus d'idées, ou bien que ce que le game représente ne leur convient plus. Mais certains ont décidé de revenir pour notre plus grand plaisir ! On pense notamment à La Fouine, l'année dernière, et cette année, c'est au tour de Kery James d'annoncer qu'il revient avec un nouveau clip, "Radical", et un nouvel album !

Un retour surprise, qui a lieu exactement dans le même timing que celui de Laouni l'année passée : au moment des Flammes. D'ailleurs, Kery a fait un petit discours pendant la cérémonie hier soir, qui n'est pas passé inaperçu ! Le rappeur du 94, un des chefs de file de la mafia K'1 Fry, a également dévoilé un tout nouveau single accompagné d'un clip. Le morceau s'appelle "Radical", et comme le titre l'indique, il est plutôt engagé et vindicatif. On y retrouve un Kery James fidèle à lui-même, prêt à se battre pour ses idées, sur une prod qui n'est même pas si old school, avec un long couplet fleuve dans lequel il enchaîne les punchlines.

Des punchlines assez tranchantes, et forcément assez engagées. Toujours là à soutenir le prolétariat, les banlieusards, les descendants d'immigrés, les agriculteurs et globalement tous les laissées pour compte de France, on retrouve un Kery James fidèle à ses principes, et ça fait plaisir de voir qu'il n'a pas voulu faire absolument du jeunisme en faisant de l'egotrip sur une grosse prod drill comme certains l'ont fait.

Pour le clip, là encore, du grand Kery James, puisqu'on le retrouve dans une salle de boxe prêt au combat, avec une symbolique évidente et plutôt simple à comprendre pour ceux qui suivent le rappeur. Et pour les fans de l'artiste, il en a également profité pour annoncer son retour avec un album, qui sortira le 19 septembre 2025 !