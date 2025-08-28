Orelsan fait pleuvoir les euros avec son retour : album, tournée, film, on vous dit tout

Orelsan va être un des artistes incontournables de cette rentrée 2025, avec plusieurs choses qui vont arriver.

Cela fait bien plusieurs mois qu'on n'a pas parlé d'Orelsan, car il faut dire que le rappeur de Caen n'a pas eu beaucoup d'actualité, à part quelques certifications qui continuent à tomber, comme des singles de diamant pour "La fête est finie" par exemple. Si certains regrettent un peu l'époque de "Jimmy Punchline" et "No Life", on est obligés de reconnaitre qu'il touche beaucoup plus de monde maintenant. Et son ascension est loin d'être terminée : cette fin d'année 2025 va encore être rythmée par ses sorties, et ça va générer un gros paquet d'argent.

Ce n'est plus un secret pour personne : Orelsan est l'un des personnages les plus influent set les plus "bankables" de toute l'industrie du spectacle en France, dans la musique tout comme dans le cinéma. De "Comment c'est loin" en passant par "Bloqués", l'artiste a fait des succès énormes, et il a prévu de remettre ça en octobre 2025 avec la sortie de son film "Yoroï", prévu pour cet automne. Un film au pitch assez étrange, dans lequel le rappeur incarnera une version un peu romancée de lui-même : un artiste à succès, qui part s'installer au Japon après une tournée pour fonder sa famille. Mais il va être embarqué dans une épopée un peu magique/fantastique, on ne vous en dit pas plus.

En plus de son film "Yoroï" prévu pour le 29 octobre, Paris-Match a avancé un scoop : deux jours après la sortie du film, Orelsan aurait également programmé un retour musical, avec un album, même si le média avoue qu'il ne sait pas s'il s'agira de la bande originale du film, ou d'un nouvel album solo qui viendra succéder à "Civilisation", qui s'est écoulé à 900 000 exemplaires.

Les rumeurs autour d'Orelsan se multiplie, et de son côté, l'artiste est devenu un des types les plus bankables de tout le milieu artistique français. Sa signature chez Sony en 2023 aurait été négociée à plus de 15 millions d'euros, et plusieurs tourneurs seraient déjà en train de s'arracher les droits de sa prochaine tournée, qui devrait avoir lieu en 2026, pour soutenir ce nouveau disque. Il y a donc des chances qu'il s'agisse d'un album solo, car une tournée pour une bande originale, ça paraît un peu disproportionné.

Tout le monde se bat pour l'avoir en juin et juillet 2026. Mais le ticket d'entrée est à 400.000 euros. Et ça, c'est seulement pour participer au tour de table. Forcément, les enchères vont monter et son équipe choisira au final les meilleures offres financières.

Voilà la déclaration d'un des patrons de l'industrie du spectacle contacté par Paris-Match, et quand on regarde les chiffres de la dernière tournée d'Orelsan, on comprend mieux pourquoi tous les tourneurs se l'arrachent : 600 000 entrées hors festivals, ce n'est pas rien. Attendez-vous donc à entendre parler d'Orelsan pendant toute cette fin d'année 2025, et même l'année suivante pour la tournée !