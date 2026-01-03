Le violoniste Brian King Joseph accuse Will Smith de harcèlement sexuel et de licenciement abusif après un incident troublant survenu pendant la tournée Based On A True Story

Will Smith et sa société Treyball Studios Management font face à une nouvelle plainte sérieuse. Le musicien Brian King Joseph, violoniste sur la tournée Based On A True Story, accuse l’acteur et producteur d’avoir commencé à le "groomer et préparer" pour ce qu’il qualifie d’exploitation sexuelle dès 2024.

Un incident troublant dans un hôtel de Vegas

Selon la plainte déposée, Joseph serait revenu dans sa chambre d’hôtel en mars 2024 pour y trouver une note à caractère sexuel, signée "Stone F.", accompagnée de plusieurs objets inhabituels : des lingettes, une bouteille de bière, des médicaments contre le VIH au nom d’une autre personne et des documents de sortie d’hôpital. La note aurait indiqué : "Brian, je reviendrai au plus tard à 17h30, juste nous [cœur dessiné]".

Après avoir signalé l’incident à la sécu' de l’hôtel et à l’équipe de la tournée, Joseph affirme avoir été licencié trois jours plus tard. La direction aurait justifié le renvoi par le fait que la tournée "prenait une direction différente", mais Joseph soutient qu’il s’agissait d’une représaille pour avoir dénoncé l’intrusion.

Des allégations inquiétantes sur le comportement de Smith

Le violoniste affirme également que Will Smith aurait cherché à passer du temps solo avec lui avant la tournée, déclarant : "Toi et moi avons une connexion spéciale que je n’ai avec personne d’autre". Selon Joseph, tous ces événements montre un pattern de comportement prédateur, et non un incident isolé.

Les poursuites et les conséquences psychologiques

Brian King Joseph poursuit Smith pour harcèlement sexuel, intimidation, licenciement abusif et représailles, et demande des dommages financiers et personnels. Il déclare avoir subi des dommages psychologiques et un stress post-traumatique à la suite de cet épisode.

Pour le moment, Will Smith n’a pas fait de déclaration publique concernant ces nouvelles accusations. L’affaire pourrait avoir un impact significatif sur la carrière et l’image de l’acteur, qui reste sous le feu des projecteurs après plusieurs controverses médiatiques.