T.I. recrute Dr. Dre sur son dernier album "Kill The King"

T.I. a décidé de s'offrir un casting 5 étoiles pour le tout dernier album de sa carrière, "Kill The King", qui comprendra même des prods de Dr. Dre !

Il est au cœur de l'actualité en ce moment : depuis qu'il a annoncé le tout dernier album de sa carrière, T.I. fait parler de lui quasiment tous les jours. Mais pas que grâce à sa musique : le rappeur d'Atlanta s'est lancé dans une véritable guerre contre 50 Cent, depuis que ce dernier a continué à refuser les demandes de Verzuz et à se moquer de Tip et de sa femme, Tiny. Cependant, entre deux ou trois diss tracks de qualité variable, l'artiste a eu le temps de bosser sur son album et a même recruté Dr. Dre pour produire des morceaux !

Ce n'est un secret pour personne, Dr. Dre est l'un des producteurs les plus talentueux et les plus influents de l'histoire du rap US. Et ça ne date pas d'hier, puisque les premières prods de Dre connues du public remontent aux années 80. Lors d'une récente interview, T.I. a confirmé qu'il y aurait bien une prod de Dre, sur le dernier album de sa carrière, "Kill The King", dont on ne connait pour le moment pas la date de sortie.

Dr. Dre m'a béni avec un morceau. C'est un très bon morceau. Il s'appelle "Where i'm from", et j'en suis très satisfait. Il m'a envoyé la prod, et je suis allé chez moi pour poser dessus.

T.I. a ajouté pendant l'interview que ce morceau serait en featuring avec Anderson .Paak et Stallone, et on doit avouer qu'on est plutôt curieux de voir ce que ça va donner. Par contre, on est quand même étonnés de voir Dre se joindre au projet, alors même que c'est la guerre entre T.I. et 50 Cent, qui était plutôt proche de Dr. Dre d'après les dernières infos en notre possession. Mais peut-être simplement que l'ancien est suffisamment respecté pour se permettre ce genre de "mélange" !