En plein clash avec T.I., 50 Cent passe aux menaces en annonçant un documentaire sur Tiny, T.I. et ses "20 affaires d'agression sexuelle".

Parmi les personnes avec qui vous pouvez être en clash dans votre vie, il y en a quelques unes qu'il faut éviter à tout prix, et 50 Cent en fait partie. C'est peut-être même le plus grand antagoniste de l'histoire du rap. Pas parce qu'il est imbattable, il a déjà perdu, Kanye West a même mis presque fin à sa carrière de rappeur à la afin des années 2000. Mais plutôt parce qu'il ne lâche jamais, et qu'il est machiavélique. Il le prouve une fois de plus, lui qui est en clash avec T.I., qu'il vient de menacer d'un documentaire au sujet de ses histories d'agression sexuelle.

Depuis le succès du documentaire de 50 Cent sur la chute de Diddy, qui a encore un peu plus ruiné la réputation du boss de Bad Boy, c'est devenu un running gag sur Internet : fais gaffe ou 50 Cent va faire un documentaire sur ton cas. Et Fifty, en grand consommateur de bêtises sur le net, a bien compris la trend. Alors qu'il a passé la semaine dernière à se faire allumer par T.I. et son fils sans trop riposter, il vient maintenant de passer aux menaces.

Rappelez-vous comment j'étais silencieux avant le doc sur Diddy, Dame (Dash) pensait que je n'allais pas le faire. J'espère que ça ne va pas niquer ta promo, qu'ils te posent des questions sur tes 20 affaires d'agression sexuelle. Tu devrais peut-être parler à un spécialiste de la gestion de crise.

En disant ça, 50 Cent fait directement référence au scandale dans lequel T.I. et sa femme Tiny ont été impliqués, en 2024, lorsqu'une femme a porté plainte pour viol en les accusant de l'avoir droguée et abusée sexuellement dans une chambre d'hôtel à Los Angeles en 2005. L'affaire a fini par être classée car il y avait prescription. C'est pour l'instant le seul cas dont on ait connaissance, mais on dirait que Fifty a d'autres informations. En tout cas, il a raison, ce genre d'accusations, même si T.I. n'a pas été condamné, ça peut foutre le bordel dans une promo.

Clairement, 50 Cent est le gars que personne ne veut avoir en ennemi...