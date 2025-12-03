La chanteuse de RnB Aubrey O'Day, membre du groupe Danity Kane, a témoigné dans le documentaire sur Diddy sorti cette semaine, et ses révélations sont horribles.

Diddy a beau avoir esquivé les charges les plus lourdes lors de son premier procès, le monde entier a pu avoir accès à certains morceaux de sa vie privée, et ce qu'on y a vu, c'est que le boss de Bad Boy est visiblement un obsédé sexuel avec de sérieux problèmes de gestion de la colère. Et le documentaire sorti sur Netflix cette semaine, produit par 50 Cent, met aussi l'accent sur ce côté sombre de la personnalité de Diddy. Le témoignage d'Aubrey O'Day présent dans le docu va d'ailleurs dans ce sens.

La chanteuse, qui faisait partie du groupe de RnB Danity Kane, n'est cependant pas la seule à avoir fait des révélations glaçantes sur les agissements de Diddy. Le producteur Lil Rod a affirmé qu'il avait été drogué et abusé sexuellement lorsqu'il travaillait sur l'album de Diddy en 2023. Kirk Burrowes, cofondateur de Bad Boy, affirme lui avoir été torturé, toujours avec un aspect sexuel. Mais le témoignage d'Aubrey O'Day est clairement le plus détaillé et aussi un des plus dérangeants. Elle explique avoir reçu pas mal de "dickpics" de la part du boss de Bad Boy, et a même lu un de ses emails face caméra :

Je ne veux pas juste coucher avec toi. Je veux te faire sortir de tes gonds. Je t’imagine bien avec un connard à qui tu donnes des ordres. Ma femme fait ce que je lui dis, et elle adore ça. J’ai juste envie, et j’aime bien, faire les choses différemment. Je vais finir de regarder ce porno et de me masturber. Je penserai à toi. Si tu changes d’avis et que tu es prête à faire ce que je te dis, contacte-moi. [...] Six mois plus tard, j’ai été licenciée. J’étais absolument convaincue d’avoir été renvoyée pour avoir refusé d’avoir des relations sexuelles.

Mais ce n'est pas tout. C'est même peut-être le moins grave de tout ce qui est arrivé à la chanteuse. Car dans un des moments clés du documentaire, Aubrey O'Day lit, devant la caméra, le témoignage d'une autre femme, sous serment, qui explique avoir été témoin de l'agression sexuelle de la chanteuse de la part de Diddy et d'un autre homme.

Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai vu Aubrey affalée sur un canapé en cuir, l'air très ivre. Elle était nue du bas du corps et portait quelque chose sur le haut. Puff Daddy la pénétrait, et un autre homme, grand et à la peau claire, lui mettait le pénis dans la bouche. Aubrey semblait absente, allongée là. Je suis absolument certain que la femme que j'ai vue était Aubrey O'Day.

A la fin de la séquence, la chanteuse se pose donc la question de savoir "est-ce que j'ai été violée et droguée", et pourquoi elle n'a aucun souvenir de l'évènement. Le GHB peut avoir ces effets sur le cerveau, et vu comment Diddy était détraqué, il est possible qu'il s'agisse de ça... Force à elle en tout cas, dans sa quête de vérité.