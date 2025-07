Diddy : le verdict du procès est tombé, il évite les charges les plus lourdes

Le chef de Bad Boy Records a tout de même été reconnu coupable de deux chefs d'inculpation, pour transport à des fins de prostitution.

Ça y est, on arrive enfin à la fin du feuilleton judiciaire concernant Diddy. Comme on vous l'avait annoncé dans de précédents articles, après que le chef de file du label Bad Boy Records a refusé de témoigné il y a quelques jours pour clore les plaidoiries, le jury s'était retiré pour délibérer et décider si le rappeur était coupable ou non des 5 chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Une décision qui devait être unanime de la part des membres du jury, qui sont finalement tombés d'accord : Sean Combs est déclaré non coupable de 3 chefs d'accusations, et coupable pour 2 d'entre eux.

Une victoire pour le mogul, puisque parmi les 3 chefs d'accusation pour lesquels il a été reconnu non coupable, figuraient ceux pour lesquels il encourait la peine la plus lourde (perpétuité), notamment celui d'association de malfaiteurs (sous le coup de la célèbre loi RICO), de racket, et l'accusation de trafic sexuel. Il est en revanche reconnu coupable de transport à des fins de prostitution, pour deux faits différents, et encourt donc dix ans pour chacun de ces chefs d'accusation.

Procès P.Diddy reconnu non coupable de trafic sexuel: la sortie de sa famille du tribunal de New York #BFM2 pic.twitter.com/QsPplgu5Wp — BFMTV (@BFMTV) July 2, 2025

On imagine que la décision du juge au sujet de la longueur de la peine ne devrait pas tarder à tomber, et on vous tiendra au courant dès qu'on en saura plus. En attendant, on imagine que le clan Diddy et son équipe judiciaire doivent célébrer le verdict du jury, qui a donc écarté les charges les plus lourdes le concernant. L'annonce met donc fin au feuilleton judiciaire le plus dingue de l'histoire du rap US, avec 7 semaines de procès, de multiples rebondissements et des témoignages assez hallucinants.

Si Diddy devrait au final faire assez peu de prison (même si, s'il prend dix ans, c'est quand même très long), il va devoir désormais assumer toutes les histoires qui ont été racontées à son sujet et son empire musical restera entaché à jamais. On s'attend évidemment à de nombreuses réactions de la part du rap game US, dont els stars, comme 50 Cent, ont commenté l'affaire à de nombreuses reprises. Les prochains jours promettent d'être intéressants !