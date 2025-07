Nekfeu vs PNL : Qui a la meilleure discographie ?

Deux carrières, trois albums, zéro promo : Nekfeu et PNL, qui a la discographie la plus légendaire ?

Dans le rap français des années 2010-2020, deux noms sortent du lot quand on parle de discographie solide et impactante : Nekfeu et PNL. Trois albums chacun, des certifications qui claquent, et surtout, une manière bien à eux de construire leur empire musical. On les compare, album par album, track par track, avant de s’intéresser à ce qui fait vraiment leur force : une communication ultra-discrète, mais efficace.

Nekfeu, la plume affûtée qui a su évoluer

Feu (2015) — Diamant

Titres phares : On verra, Tempête, Égérie, Ma dope (feat. S.Pri Noir)

Premier coup de maître pour Nekfeu. Des classiques, mélangeant rap technique et émotions brutes. À l’époque, Nekfeu est partout, sur les plateaux TV, en interviews. Il joue le jeu de la promo… et ça paie.

Cyborg (2016) — Diamant

Titres phares : Esquimaux, Saturne, Avant tu riais, Mauvaise graine

Sorti par surprise, cet album plus sombre, plus expérimental, marque le retrait médiatique de Nekfeu au profit d’une écoute brute.

Les Étoiles Vagabondes (2019) — Double diamant

Titres phares : Tricheur, Ciel noir, Cheum, Alunissons

Accompagné d’un documentaire au cinéma, puis d’une extension, cet album dévoile un artiste en quête de profondeur, sans promo classique.

PNL, le duo qui a révolutionné la communication dans le rap

Le Monde Chico (2015) — Triple platine

Titres phares : Le Monde ou rien, Oh Lala, Simba, J’suis QLF

PNL impose un univers singulier, entre autotune mélancolique et codes visuels puissants. Aucun interview, aucun contact média : juste la musique et les visuels.

Dans la Légende (2016) — Diamant

Titres phares : DA, Jusqu’au dernier gramme, La vie est belle, Bené

Leurs clips cinématographiques deviennent cultes, leur style s’affirme dans une absence totale de communication directe.

Deux Frères (2019) — Double diamant

Titres phares : Au DD, Blanka, Chang, Zoulou Tchaing

Clip tourné à la Tour Eiffel, compte à rebours sur YouTube, annonces surprises : PNL transforme chaque sortie en événement.

Pourquoi Nekfeu et PNL ? Une communication qui laisse place à la musique

Ce qui rapproche ces deux poids lourds du rap français, c’est leur volonté de ne pas saturer l’espace médiatique.

Nekfeu , après un premier album très exposé, choisit le silence , et laisse Cyborg et Les Étoiles Vagabondes parler pour lui.

PNL, eux, n’ont jamais joué le jeu médiatique : pas d’interviews, pas d’apparitions. Leur communication, c’est le mystère, le visuel, et des concepts forts.

Leur point commun ?

Ils laissent leur musique parler à leur place. Cette discrétion volontaire crée un mythe, un manque, et renforce l’impact de chaque projet.

Conclusion : La parole aux artistes, la musique en roi

Nekfeu et PNL, c’est l’histoire de deux trajectoires différentes, une même ambition : que la musique prime avant tout. Trois albums chacun, des hits mémorables, des millions de streams, et une manière unique de faire du rap.

Ils ne courent pas après les buzz ou les plateaux télé. Ils bâtissent des œuvres complètes, des univers cohérents, où chaque détail compte.

Dans ce duel de titans, la meilleure discographie ?

C’est à chacun de juger. Mais une chose est sûre : Nekfeu et PNL ont redéfini la manière de faire du rap en France, sans parler, mais en disant l’essentiel.