Booba et TayC se détruisent sur les réseaux sociaux : "sniffeur de culottes"

Les deux artistes se rendent coup pour coup, et ça chauffe fort.

A force de multiplier les clashs et de rajouter des ennemis à sa liste de opps déjà bien longue, Booba va finir par être en guerre contre la totalité du rap game, ce qui est déjà presque un peu le cas. Mais ça n'empêche pas le Duc de se trouver chaque semaine de nouvelles cibles. Parfois, il énerve tellement de monde que ce sont même les cibles qui viennent à lui, comme aujourd'hui avec TayC par exemple.

Le chanteur s'est d'abord mis à faire des tweets un peu mystérieux en fin de semaine dernière, avec un message dans lequel il implore les artistes français de redonner de la musique aux fans et d'arrêter de "chier dans les oreilles de ceux qui nous honorent et nous aiment". Un tweet qui n'était au départ pas ciblé, mais qui a rapidement été suivi d'un message se moquant du dernier titre de Booba, "Désiré Doué". Un joli tacle, mais la riposte de Booba n'a pas tardé, lui qui a ressorti un vieux tweet de TayC.

« J’vAis La DéSirÉ DoUééééé » 🤦🏾‍♂️ https://t.co/gTsU1GPSsa — T A Y C (@TaycOfficiel) August 8, 2025

Un tweet qui comprend des propos assez controversés, avec un message qui demande : "les antillais, c'est des esclaves à la base... alors comment peuvent-ils se sentir supérieurs aux africains ?". Plutôt que de contester le contenu du tweet, TayC semble assumer complètement ses propos et en rajoute une couche : "en parlant d'antillais, plutôt que de ressortir 20 fois les mêmes bêtises, tu veux pas rappeler ton ancien clébard Kalash histoire de nous refaire un Rouge et Bleu ? J'ai whiné trop de pain sur ce poulet".

En parlant d’Antillais, plutôt que de ressortir 20 fois les memes bêtises, tu veux pas rappeler ton ancien clébard @kalash972 histoire de nous refaire un Rouge & Bleu ? J’ai whiné trop d’pain sur ce poulet https://t.co/jBnqzQBPns — T A Y C (@TaycOfficiel) August 10, 2025

Booba répond ensuite en affirmant qu'effectivement, il considère Kalash comme un clébard, mais que TayC n'arrive pas à la cheville du clébard, tout en l'insultant de sniffeur de culotte, en référence à une vieille vidéo qu'on a tous en mémoire. Et comme il a la rancune tenace, Kopp a profité du weekend pour retrouver plein de vidéos "compromettantes" sur le chanteur, notamment des vidéos où il chute sur scène, ou alors où il fait des chorégraphies étranges.

.@TaycOfficiel Effectivement c'est un klébar mais toi tu lui arrives pas à la cheville et continue à faire la caillera... Sniffeur de culottes 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/oWmijM9KYH — Booba (@booba) August 10, 2025

Bref, un clash de plus à rajouter au compteur de Booba. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures...