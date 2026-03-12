Papoose, Maino : le rap US se déchaîne contre 50 Cent

Après T.I., d'autres rappeurs US ont décidé de sortir des diss tracks pour allumer 50 Cent à l'image de Papoose ou encore de Maino.

En attendant la sortie de "Bully" et de "Iceman", ou encore de l'album de Future, probablement les projets les plus attendus de l'année, le rap US traverse un petit moment de calme. Heureusement, on peut compter sur 50 Cent pour mettre un peu d'ambiance, avec son clash contre T.I. qui a pris des proportions assez folles, puisqu'il y a maintenant des gens qui se balladent avec des t-shirts à l'effigie de la mère de Fifty, qui est décédée. Désormais, d'autres rappeurs comme Papoose ou Maino ont décidé de s'attaquer au boss de G-Unit, en sortant plusieurs diss tracks.

On va commencer par Papoose, qui a clairement été le plus virulent, lui qui même sorti deux diss tracks pour allumer 50 Cent. Deux attaques qui ont eu pas mal d'impact, puisque dans son premier diss track, il reprend l'instru de "Many Men", grand classique de Fifty. Un couplet assez court, mais qui comporte de grosse punchlines bien crades, comme lorsqu'il dit que "Diddy a frappé ton ex tellement fort, les voisins ont entendu la baffe", que cette ex, Daphné Joy, s'est faite partouzée par 5 gars pour un burger, et que c'est pour cette raison que Fif' a fait son documentaire sur Diddy : parce qu'il avait la rage.

Mais la violence monte encore d'un cran dans le second diss track de Papoose, "Agent provocateur", dans lequel il démonte tout le personnage, le "mythe" qui entoure 50 Cent. Pour commencer, il affirme que ce dernier ne s'est pas fait tiré dessus 9 fois, comme il le raconte, mais seulement 5, et qu'il exagère parce qu'il aimerait bien être vu comme 2Pac. Il affirme aussi que personne ne valide 50 Cent dans le Queens, là d'où il vient, ce qui le force à payer des mecs du Bronx pour assurer ses arrières. Pap' raconte aussi que 50 Cent s'est pris une droite par Floyd Mayweather parce qu'il essayait de lui piquer des thunes, que c'était l'esclave d'Eminem, que c'était une balance, et ça continue comme ça pendant presque 5 minutes, une vraie boucherie.

On passe maintenant à Maino, autre rappeur de New-York, qui a lui aussi décidé d'allumer 50 Cent avec un bon gros diss track intitulé "Bleed Like Us". Et globalement, dans le morceau, il fait passer pour Fifty pour une grande baltringue, en disant qu'il saignait comme tout le monde, qu'il n'avait jamais gagné une bagarre dans la rue ni tiré sur personne, malgré le fait qu'il se fasse passer pour un grand gangster. Bref, on dirait bien que tout le monde veut la peau de 50 Cent, et cette fois, il va falloir plus que des documentaires ou des montages Insta pour régler ses comptes !