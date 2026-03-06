50 Cent surprend tout le monde avec un nouveau morceau, dans lequel il allume T.I

Cela faisait un bout de temps qu'on n'avait pas entendu 50 Cent rapper sur un nouveau morceau, et on ne va pas se mentir, ça fait plaisir !

A force de le voir impliqué dans des dizaines de clashs et de polémiques, on avait presque fini par oublier que 50 Cent était un rappeur. Il faut dire aussi qu'il a un peu mis sa carrière derrière le micro entre parenthèses, lui qui se concentre désormais sur la production de séries comme "Power", "BMF" ou de documentaires, comme celui sur Diddy qui a eu un sacré succès. Mais il vient de prendre tout le monde par surprise avec un tout nouveau morceau, 'No One Told Us What We're Here For', dans lequel il semble allumer T.I. !

Un morceau qui ne vient pas de nulle part, puisqu'il est extrait de la bande originale de sa série "Power : Origins". Une série qui retrace les débuts de Ghost et Tommy, les deux personnages principaux de la série "Power", et qui devrait normalement être disponible à partir du 13 mars prochain. Et on peut dire que le morceau est plutôt bon ! Un sample de soul, un refrain chanté par la belle voix Leon Thomas, et un 50 Cent qui kicke sur l'instru comme un daron, tout en tranquillité, sûr de lui. Pas un banger à la "Windows Shopper" qui tournera dans toutes les voitures, mais une très bonne perf de l'ancien.

Il s'agit du thème principal de la série, il sera donc probablement diffusé à chaque épisode, peut-être même au générique. Et là où ça devient drôle, c'est que dans le morceau, il semble y avoir une belle pique dissimulée, adressée à T.I., son opps du moment, ainsi qu'à son fils, qui s'est lui aussi impliqué dans le clash

I'm back on my dope boy grammar, Your daddy made your mamma eat every box in Atlanta, Freak shit, Peep shit, Keep shit, on the low, but everybody know.

Une phrase qui fait référence à la relation entre T.I. et sa femme Tiny, où 50 Cent parle du fait que le couple semble avoir des pratiques sexuelles assez étranges et débridées, eux qui ont notamment été accusés d'avoir drogué et agressé une femme. Et dire que tous ceux qui matent la série vont entendre ça à chaque épisode, encore un coup machiavélique de la part de Fifty !