Drake : "ICEMAN" aurait été reporté

Pour ceux qui attendaient le retour de Drake avec son album "ICEMAN", il va visiblement encore falloir attendre quelques temps !

Tous les regards sont désormais tournés vers Drake, qui a été bien trop silencieux depuis le clash perdu contre Kendrick Lamar et les procès ridicules lancés contre "Not Like Us", procès que Drake a d'ailleurs perdu. Attaqué de tous les côtés, les gens attendaient la réaction du canadien, et cette réaction devait probablement venir en même temps que son album "ICEMAN", qu'il tease maintenant depuis, au moins, l'été 2025. Mais il faudra visiblement encore attendre quelques temps, puisque l'album a apparemment été retardé.

Les médias ont d'ailleurs commencé à relayer al rumeur, qui a fait el tour de Twitter après qu'un des comptes Twitter les plus suivis au monde sur l'actualité du rap US, INSIDER HUB, a annoncé que contrairement aux informations disponibles jusqu'ici, l'album ne sortira pas en mars, encore moins le 6 mars comme c'était soi-disant "prévu". Le compte annonce que l'album de Drake a été "retardé", et qu'il avait "confiance à 1000% dans sa source", en ajoutant que "vous deviez avoir de la nouveauté il y a quelques jours", mais que ça a donc été retardé.

Drake delayed

1000% confident in our source.

You guys were supposed to get something a couple days ago.

That has since been delayed.



Will wear the first “L” with pride due to delay.

👌



Any updates we will provide immediately. — INSIDER HUB (@insiderhubx) March 5, 2026

Une annonce de retard qui coïncide avec une autre actualité concernant Drake : des gens ont commencé à faire fuiter des extraits de morceaux plus anciens que Drizzy comptait utiliser pour "ICEMAN", et c'est peut-être poru cette raison que la "nouveauté" qu'on devait avoir il y a quelques jours a été annulée et que tout le projet a été retardé. Bref, pas mal de rumeurs et de "on dit", même si INSIDER HUB est plutôt fiable en général.

Ce qu'on sait en revanche, c'est que Drake semble vraiment galérer à nous livrer cet album, et on ne serait pas étonné que ce soit parce qu'il ne le trouve pas au niveau. Car les extraits sortis jusqu'ici comme "What Did I Miss" ne sont clairement pas à la hauteur d'un des GOAT du rap game.