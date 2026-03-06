Rihanna : ses parfums retirés de la vente à cause de risques sur la fertilité

Désormais aussi connue mondialement pour sa marque de cosmétiques, Rihanna fait face à un sérieux problème avec ses parfums retirés de la vente pour des risques sur la fertilité.

Ça va faire bientôt dix ans que Rihanna est plus connue comme une cheffe de marque que comme une chanteuse. Celle qui dominait pourtant les charts, et d'assez loin, avec des tubes comme "I Love the Way You Lie", "Bitch better have my money", etc... a mis sa carrière d'artiste entre parenthèses pour se consacrer à sa vie de famille, et à sa nouvelle passion : la mode et les cosmétiques. Ce qui lui réussissait plutôt bien avec sa marque Fenty, même si une grosse polémique vient tout entacher : ses parfums sont retirés de la vente car ils causeraient des problèmes de fertilité.

Quand on dit "ses parfums" sont retirés de la vente, on ne parle évidemment pas de toute la gamme de parfums proposés par Fenty. Mais de deux lots de parfums "signatures" ont en effet été retirés des rayons par les revendeurs car ils contiennent des composants chimiques qui sont interdits d'utilisation depuis 2022, le Lyral et le Lilial, qui ont été interdits car ils pouvaient agir sur la fertilité ainsi que le développement du fœtus. Les parfums Kiss avec les codes 0608940572252, et les parfums Riri avec les codes 0608940560389 sont à jeter, ou à retourner aux fabricants/aux vendeurs si vous voulez vous faire rembourser.

Les parfums de la marque de Rihanna ne sont cependant pas les seuls concernés, car certains parfums "Hello" de la marque de Lionel Richie, et Hot" de United Colors on Benetton, sont aussi concernés par les rappels. On dirait donc qu'il s'agit plus d'une contamination pendant la fabrication, plutôt que de l'utilisation de produits interdits pendant la fabrication. On espère que ça ne portera donc aps trop préjudice à la marque de Rihanna, et on espère surtout que la chanteuse redeviendra chanteuse bientôt, elle qui a été filmée en studio récemment.