A$AP Rocky au sommet des charts américains, Rihanna le félicite

Le dernier album en date d'A$AP Rocky, "Don't Be Dumb", fait un carton en se hissant principalement à la première place du top albums Billboard, et Rihanna n'a pas caché sa joie pour célébrer tout ça.

Des histoires de come back réussis dans le rap, ça ne court pas les rues. Car la compétition est rude dans le rap game, et le genre est tellement dynamique que si vous ne sortez rien pendant plusieurs années d'affilée, vous finissez par sortir de l'esprit des gens. Mais 2025/2026 semble être la saison des retours gagnants : en France avec La Fouine, et aux States avec A$AP Rocky, qui revient choquer le game 8 ans après son dernier album. Avec son nouvel album "Don't Be Dumb", il est désormais numéro 1, et Rihanna a tenu à le féliciter publiquement.

Comme prévu, "Don't Be Dumb" se hisse facilement à la première place du Billboard 200, qui est le nom du top albums américain. Plus de 123 000 ventes ont été comptabilisées en première semaine, ce qui reste très éloigné des projections qu'on avait pu entendre la semaine dernière, qui faisaient grimper l'album à plus de 200 000 ventes. On a notamment appris que certaines ventes, concernant notamment les vinyles qui étaient précommandés, n'ont pas été finalisées, ni expédiées, et ne sont donc pas encore comptabilisées officiellement. Cependant, 123K c'est suffisant pour squatter la première place du top.

La plus contente dans tout ça, c'est Rihanna, qui a immédiatement retweeté le classement en apportant du soutien à son homme :

Je suis juste là pour vous faire savoir que le père de mes enfants est à la première place du top album ! Aaahhhhhh hah ! Don't Be Dumb !

Au lieu d'un tweet, on préfèrerait que ça motive Rihanna à nous faire un nouvel album, même si ça ne semble clairement pas à l'ordre du jour. Cependant, on trouve ça réaction assez cute, tout comme le couple formé par les deux stars. On va voir si ce succès se confirme dans les prochaines semaines !