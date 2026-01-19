A$AP Rocky réalise un démarrage monstrueux avec "Don't Be Dumb" grâce à ses vinyles

Avant même que l'album n'arrive sur les plateformes de streaming, A$AP Rocky avait déjà écoulé plus de 100 000 exemplaires de "Don't Be Dumb", et c'est loin d'être terminé.

Il semble qu’A$AP Rocky ait pris une avance significative avant même le lancement officiel du suivi des ventes de la première semaine. D’après un communiqué de presse relayé par Kurrco, l’album "Don’t Be Dumb" s’est déjà vendu à plus de 130 000 exemplaires, porté notamment par une large gamme de vinyles. Sur le site AWGE du rappeur, les fans peuvent par exemple choisir entre quatre pochettes différentes.

Par ailleurs, une collaboration avec Bilt a été mise en place, et il semblerait que Target ait commencé à distribuer l’album plusieurs jours avant sa sortie officielle. Bien qu’aucune projection de ventes officielle n’ait encore été communiquée, un démarrage à la première place semble tout à fait envisageable pour le boyfriend de Rihanna.

Le projet bénéficie en outre de critiques très élogieuses de la part d’une grande partie du public, malgré quelques avis plus réservés. Certains auditeurs estiment en effet que l’attente de huit ans n’était pas pleinement justifiée. Toutefois, la sortie de l’album étant récente, et à l’image de nombreux projets de Rocky, celui-ci pourrait nécessiter un certain temps pour s’imposer durablement.

Mais il faut dire aussi que d'un autre côté, A$AP Rocky a tout fait pour faire monter le buzz autour du projet, notamment grâce à quelques piques envoyées à ses opps (probablement Drake, même s'il ne veut pas le nommer) dans au moins 3 morceaux de l'album. Et niveau clip, le rappeur a aussi mis le paquet, même si pour le coup, ça a toujours été le cas avec Rocky !