A$AP Rocky a profité de "Don't Be Dumb" pour allumer Drake

Alors qu'A$AP Rocky vient de dévoiler son nouvel album "Don't Be Dumb", les auditeurs ont remarqué qu'il clashait Drake dans au moins 3 titres différents.

C'est probablement l'album de rap US qui était le plus attendu de ce mois de janvier 2026 : après plusieurs mois d'attente, A$AP Rocky a enfin délivré son album "Don't Be Dumb". Un disque qui signe le retour de Rocky après 8 ans sans album, puisque son précédent disque, "testing", était sorti en 2018. C'est aussi son premier album depuis l'officialisation de sa relation avec Rihanna. On se dotue donc que le rappeur avait pas mal de choses à nous dire, mais pas seulement à nous : il a aussi profité de cette sortie pour clasher Drake.

Plusieurs attaques envers Drake ont été relevées par les auditeurs, notamment dans le morceau "Stole Ya Flow" dans lequel on peut entendre :

First you stole my flow, so I stole yo' b*tch / If you stole my style, I need at least like ten percent [...] N***as getting BBLs, lucky we don't body shame / Throwin' dirt on Rocky name, turn around and copy game [...] First you was my bro, p***y n***a switched / Turned into a opp, f*ck his block, he a b*tch.

Là, il fait clairement référence aux accusations de "culture vulture" qui planent autour de Drake, accusé de voler les flows des artistes avant-gardistes pour son succès perso sans mentionner d'où ça vient. Mais aussi aux rumeurs de BBL concernant Drake, lancées par Rick Ross. Ou encore au fait que c'est bien lui qui est en couple avec Rihanna, alors que le monde sait que Drake en mourrait d'envie il y a dix ans. Mais ce n'est pas le seul morceau où on peut trouver des attaques. Dans "No Trespassing", on peut clairement voir des lignes menaçantes envers Drake, avec des références à son amour pour le Texas :

N***as lookin' jealous, see it in his eyes N***as actin' desperate, you ain't gotta lie / I might move to Texas, roll 'round with protection, pull up to your section, hit 'em with the fire.

Enfin, dans "Playa", on n'a plus aucun doute : A$AP Rocky allume clairement Drake, en faisant clairement référence à lui par plein de moyens détournés. Le drama avec son fils et sa baby mama, l'album "Take Care", le morceau culte "No New Friends", bref, on dirait bien que Rocky en veut terriblement à Drake, avec qui il était pourtant proche à une époque avant que les choses ne dégénèrent.

Takin' care of your kids, boy, that's player sh*t / One b*tch, boy, that's player sh*t / No baby mama drama, no new friends, boy, that's player sh*t

A côté de tout ça, l'album semble réaliser un plutôt bon démarrage si on en juge par les nombres de vues qui figurent à côté de ses morceaux sur rapgenius : tout le monde semble se dépêcher de vouloir comprendre les textes d'A$AP Rocky et en général, ça, c'est plutôt bon singe; L'avenir nous dira si le projet s'inscrit dans la durée !