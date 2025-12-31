Quand on parle de rendre un peu à la communauté ce qu'elle nous a donné, A$AP Rocky a visiblement bien compris le message, avec ce beau geste pour les habitants d'Harlem. Et c'est aussi une belle promo pour son album "Don't Be Dumb".

Il y a quelque chose de très curieux à observer dans le rap US, c'est la manière dont certains rappeurs arrivent à manier en même temps le marketing, la promotion de leur musique, avec de l'engagement politique sans passer pour des guignols. Evidemment, ça ne vaut pas pour tous, certains passent pour des guignols, en se contredisant, mais heureusement la culture politique des américains est superficielle. En tout cas, A$AP Rocky vient de démontrer qu'on peut parfaitement combiner tout ça : il a annoncé qu'il allait payer le loyer de tous les habitants de son building d'enfance, à Harlem.

Une belle manière de rendre service à sa communauté, lui qui a grandi dans un endroit assez défavorisé. Quoiqu'on pense de lui, A$AP Rocky n'a clairement pas oublié d'où il venait, et a mis en place cette initiative, en partenariat avec la marque Bilt, un site internet qui vous fait gagner un peu d'argent à chaque fois que vous payez votre loyer ou que vous faites un achat. Dans le cadre de la promotion de son album "Don't Be Dumb", qui sort le 16 janvier, il a donc annoncé qu'il paierait le loyer du mois de janvier de tous les habitants de l'immeuble où il a grandi.

Pour moi, tout ce que je fais a toujours été dédié à ma communauté et mon voisinage. Harlem a construit l'homme que je suis devenu, des quartiers chics aux endroits chauds, et être connecté à cet endroit représente tout pour moi. Quand Bilt m'a dit qu'ils voulaient payer le loyer de tout le monde dans l'immeuble où j'ai grandi, ça m'a vraiment touché. Ce n'est pas que du business, c'est aussi comprendre ce que veut dire le terme "communauté".

De bien belles paroles de la part d'A$AP Rocky, même si évidemment, il ne faut pas non plus oublier le côté promotionnel de tout ça, lui qui a un album qui sort dans deux semaines et qui doit donc absolument tout faire pour faire parler de lui. Mais franchement, ça nous plait plus de voir ça, plutôt que de le voir aller lécher les bottes de Trump ou du gang MAGA comme l'a fait Nicki Minaj récemment.

On attend cependant son album avec impatience, car si "Don't Be Dumb" n'est pas à la hauteur, ça signera probablement l'arrêt officiel de sa carrière de rappeur. Ceci dit, A$AP Rocky n'a plus grand chose à prouver, alors on lui fait confiance !